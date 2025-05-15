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Индия предложила США соглашение о полной отмене пошлин в торговле
На переговорах в Дохе Индия выразила готовность полностью отменить пошлины для американских товаров в рамках нового торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.
Индия предложила США заключить соглашение о беспошлинной торговле между двумя странами, передает ТАСС. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с представителями деловых кругов своей страны и Катара в Дохе.
«Они (правительство Индии) предложили нам сделку, по условиям которой они готовы в буквальном смысле не взимать с нас плату», – заявил Трамп, подчеркнув возможные преимущества для американских компаний.
Ранее обсуждение условий торговых соглашений между Индией и США уже становилось темой переговоров на высшем уровне. Теперь Вашингтон может получить новый импульс для развития экономических связей с Нью-Дели.
В минувшие выходные Трамп заявлял о намерении значительно увеличить торговлю с Индией и Пакистаном на фоне достигнутого перемирия между странами и обсуждения вопроса Кашмира.