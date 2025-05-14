Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.6 комментариев
Умер муж актрисы Румянцевой дипломат Хштоян
Умер муж актрисы Надежды Румянцевой дипломат Вилли Хштоян
Вилли Хштоян, советский дипломат и супруг актрисы Надежды Румянцевой, ушел из жизни на 93-м году, сообщили в медицинских службах.
Как указали в медицинские службы, Хштоян был найден мертвым в своей квартире на улице Черняховского в Москве. Ему было 92 года, передает ТАСС.
Вилли Хштоян родился 14 июня 1932 года. Он занимал пост представителя СССР в Египте и Малайзии и был председателем Внешпосылторга. С 1967 года Вилли Хштоян состоял в браке с известной актрисой Надеждой Румянцевой.
Напомним, в 2008 году в Москве скончалась исполнительница главных ролей в самых любимых россиянами фильмах народная артистка РФ Надежда Румянцева. Актриса умерла вечером 8 апреля после продолжительной болезни.