Умер муж актрисы Румянцевой дипломат Хштоян

Умер муж актрисы Надежды Румянцевой дипломат Вилли Хштоян

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в медицинские службы, Хштоян был найден мертвым в своей квартире на улице Черняховского в Москве. Ему было 92 года, передает ТАСС.

Вилли Хштоян родился 14 июня 1932 года. Он занимал пост представителя СССР в Египте и Малайзии и был председателем Внешпосылторга. С 1967 года Вилли Хштоян состоял в браке с известной актрисой Надеждой Румянцевой.

Напомним, в 2008 году в Москве скончалась исполнительница главных ролей в самых любимых россиянами фильмах народная артистка РФ Надежда Румянцева. Актриса умерла вечером 8 апреля после продолжительной болезни.