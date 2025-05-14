Учитель физкультуры Бобылев рассказал о популярности после шоу «Титаны»

Tекст: Дарья Григоренко

Бобылев отметил, что после финала, где он обошел олимпийских чемпионов и выиграл 10 млн рублей, его стали чаще узнавать на улице и приглашать на местные мероприятия. По его словам, он пришел на шоу не ради славы, а чтобы мотивировать учеников и испытать себя. «Я шел туда для себя – и чтобы показать своим ученикам на личном примере, что нет ничего невозможного», – рассказал Бобылев, передает Газета.Ru.

Он отметил, что особую поддержку получил от коллег: многие учителя написали ему слова благодарности, отметив, что его пример вдохновил их взглянуть на профессию иначе. Самым трудным испытанием на проекте для Бобылева стал конкурс с баскетбольными мячами, когда он почувствовал эмоциональное выгорание и едва не выбыл. Однако поддержка других участников, включая слова олимпийских чемпионов, помогла ему восстановить уверенность. «Самым запоминающимся стало то, как олимпийские чемпионы поддерживали нас во время испытаний», – отметил он.

После победы Бобылев признался, что испытывает смешанные чувства и не сразу поверил в свой успех. В начале проекта он сомневался в своих силах из-за количества профессиональных спортсменов среди участников, однако уже после первого испытания понял, что способен бороться за победу.

Учитель также поделился впечатлениями от встречи с кумиром – лыжником Александром Легковым. По его словам, опыт участия с олимпийским чемпионом на одном проекте был для него особенным, а вылет Легкова в одном из этапов его огорчил. Бобылев с юности занимался лыжным спортом и следил за успехами Легкова.

Готовиться к участию в «Титанах» он начал заранее, увеличив нагрузку и тренировавшись по вечерам после работы. Бобылев подчеркнул, что вдохновился, когда смог сдвинуть пожарную машину во время подготовки. В этот же период он выполнил норматив мастера спорта по строгому подъему на бицепс и получил приглашение в шоу.