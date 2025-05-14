Нину Гребешкову похоронили рядом с Леонидом Гайдаем в Москве

Tекст: Евгения Караваева

Актрису, вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронили рядом с супругом, передает ТАСС. Проститься с Гребешковой пришли коллеги и близкие, среди которых были Дарья Мороз, Аркадий Инин и другие. Венки отправили Союз кинематографистов, «Гайдай-центр» и мэрия Иркутска. Церемония прощания в храме прошла в закрытом режиме, а память актрисы почтили продолжительными овациями.

Режиссер Евгений Цымбал заявил: «Мы должны поддерживать и поддержать общую связь между людьми и поколениями, поэтому надо помнить ее, надо помнить ее фильмы, в которых она снималась. Они с Леонидом Гайдаем были прекрасными людьми».

Аркадий Инин отметил, что уход Нины Гребешковой стал большой утратой для родных и коллег. Дочь актрисы Оксана Гайдай подчеркнула, что Гребешкова была добрым человеком, дочь уверена, что родители встретятся на небесах. Внучка артистки Ольга Худякова рассказала, что семья очень скучает по бабушке и считает это невосполнимой потерей.

Гребешкова умерла на 95-м году жизни 12 мая. Соболезнования семье выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, отметившие ее вклад в кинематограф.

Гребешкова сыграла около 130 ролей в кино, наибольшую известность ей принесли образы в комедиях Леонида Гайдая, в том числе «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Президент России Владимир Путин направил слова поддержки близким актрисы.