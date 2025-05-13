В Москве начали массово разбегаться подаренные на Новый год змеи

Tекст: Дарья Григоренко

Он уточнил, что массовое появление выброшенных домашних змей в Москве и Подмосковье связано с тем, что многие получили их в подарок на Новый год. Как отметил Бурматов, спрос на таких экзотических животных в год Змеи увеличился в десятки раз. Многие новые владельцы не знают, как правильно ухаживать за змеями и чем опасны такие питомцы, передает Газета.Ru.

Бурматов подчеркнул: «Сейчас змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья. На год Змеи все дарили друг другу подарки, и спрос увеличился в десятки раз, по свидетельству тех, кто занимается продажей этих экземпляров. А люди не понимают, что дальше с ними делать, с этими змеями и кого они купили, и насколько это может быть опасно».

Депутат напомнил, что запрещенных к содержанию животных следует по возможности передавать в зоопарки или профильные реабилитационные центры. Он уточнил: если питомец был приобретен до вступления в силу новых правил, его можно оставить у себя. Однако при нападении животного на кого-либо хозяину грозит уголовная ответственность. Бурматов рассказал о случае с пумой, которую москвич держал в квартире и выгуливал в парке. Животное бегало по району, пугало соседей и впоследствии было конфисковано, но к этому моменту серьезно пострадало.

«Эта пума от него несколько раз сбегала, ее МЧС ловили. Документы о покупке оказались фиктивными, и животное удалось конфисковать, но этим пришлось заниматься на протяжении достаточно длительного времени. А он за то время, пока это несчастное животное у него жило, не только всех соседей довел до белого каления, он еще и животное довел до эпилепсии. И сейчас пума фактически инвалид, тяжело больное животное, содержится в реабилитационном центре. Теперь государство должно на это тратить деньги. Я видел его квартиру однокомнатную, в которой он содержал – там все было ободрано и сгрызено до бетона, как квартира, когда дом в черновой отделке сдается. И люди продавали квартиры, уезжали, потому что не хотели такого соседства», – уточнил он.

Напомним, во вторник правительство утвердило перечень запрещенных к содержанию животных. С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый список, запрещающий содержание свыше 120 разновидностей диких животных, включая крупных хищников и ядовитых змей, паукообразных, а также некоторых видов рыб и полипов.

Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, которых нельзя содержать дома. До этого в Госдуме предложили запретить продажу и аренду запрещенных к содержанию животных на торговых интернет-площадках.