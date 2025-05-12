Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
Контракт с Шойгу продлен на пять лет
Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года
Контракт Сергея Шойгу на прохождение воинской службы в должности секретаря Совета безопасности России продлен еще на пять лет.
Пресс-служба сообщила: «Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», передает ТАСС.
Ранее Шойгу занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, был губернатором Московской области, а затем министром обороны. С мая 2024 года Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России и остается одним из самых опытных членов этого органа.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин продлил срок службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.