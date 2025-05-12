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Съезд РПК призвал Турцию дать заключенному лидеру политические гарантии
Рабочая партия Курдистана решила прекратить вооруженную борьбу и самораспуститься и вывела курдский вопрос на этап урегулирования посредством демократических и политических методов.
В опубликованном телеканалом Rudaw итоговом коммюнике отмечается, что, по мнению съезда, РПК «разрушила политику отрицания и уничтожения нашего народа» и вывела курдский вопрос на стадию, предполагающую урегулирование демократическими и политическими методами, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что партия выполнила свою историческую миссию, а принятое решение создает основу для постоянного мира и политического урегулирования. Съезд особо подчеркнул необходимость предоставить лидеру РПК Абдуллаху Оджалану «правовые и политические гарантии».
Также подчеркивается, что «практический процесс будет осуществляться и управляться лидером Абдуллахом Оджаланом ». По мнению съезда, для реализации принятых решений требуется признание права Оджалана на демократическую политику и предоставление ему прочных юридических гарантий.
В коммюнике отмечается важность участия парламента Турции в историческом процессе и содержится призыв к международному сообществу, особенно участникам движения за свободу, расширять солидарность на принципах современной демократии.
Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу. Организация объявила о самороспуске на съезде в начале мая.