Съезд РПК призвал Турцию дать заключенному лидеру политические гарантии

Tекст: Вера Басилая

В опубликованном телеканалом Rudaw итоговом коммюнике отмечается, что, по мнению съезда, РПК «разрушила политику отрицания и уничтожения нашего народа» и вывела курдский вопрос на стадию, предполагающую урегулирование демократическими и политическими методами, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что партия выполнила свою историческую миссию, а принятое решение создает основу для постоянного мира и политического урегулирования. Съезд особо подчеркнул необходимость предоставить лидеру РПК Абдуллаху Оджалану «правовые и политические гарантии».

Также подчеркивается, что «практический процесс будет осуществляться и управляться лидером Абдуллахом Оджаланом ». По мнению съезда, для реализации принятых решений требуется признание права Оджалана на демократическую политику и предоставление ему прочных юридических гарантий.

В коммюнике отмечается важность участия парламента Турции в историческом процессе и содержится призыв к международному сообществу, особенно участникам движения за свободу, расширять солидарность на принципах современной демократии.

Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу. Организация объявила о самороспуске на съезде в начале мая.