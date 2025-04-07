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FT: сын экс-вице-премьера Китая Лю Хэ стал фигурантом дела о коррупции
FT: сын бывшего вице-премьера КНР Лю Хэ попал под расследование по подозрению в коррупции
В Китае начато расследование в отношении Лю Тяньжаня, сына бывшего вице-премьера госсовета, связанное с предполагаемой коррупцией в финансовой сфере и задержкой IPO Ant Group на 37 млрд долларов.
Сын бывшего вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ, Лю Тяньжань, оказался в центре расследования по подозрению в коррупции, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Он является основателем инвестиционной компании Skycus Capital.
По информации издания, расследование связано с подозрением в коррупции. Бывший коллега Тяньжаня заявил, что он находится под следствием уже некоторое время, а другой источник подтвердил факт его задержания.
Первоначально следствие интересовали планы компании Ant Group провести IPO на 37 млрд долларов. Однако в процессе расследования были обнаружены случаи коррупции, не связанные с размещением акций. Отмечается, что данные о ходе расследования были переданы председателю КНР Си Цзиньпину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель совета директоров корпорации AVIC Тань Жуйсун был арестован в Китае по подозрению в получении взяток, а материалы дела были переданы в прокуратуру. Также сообщалось, что китайские органы госбезопасности разоблачили шпионскую сеть, созданную Филиппинами, и арестовали троих филиппинцев, подозреваемых в шпионаже около военных объектов.