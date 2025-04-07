Белоруссия отправила 20 тонн гуманитарной помощи в Мьянму

Белорусский ИЛ-76МД вывез 20 тонн помощи пострадавшим от землетрясения в Мьянму

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Белоруссия направила в Мьянму гуманитарную помощь, весом 20 тонн, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения. Самолет ИЛ-76МД вылетел поздно вечером в воскресенье с аэродрома «Мачулищи» под Минском.

Пресс-служба министерства обороны Белоруссии подчеркнула, что на борту находится 60 кубометров гуманитарного груза, включая предметы первой необходимости, продукты питания, палатки и одеяла. Командир 50-й смешанной авиабазы Александр Беляев отметил, что экипажу предстоит сложный путь длиной 9 тыс. километров с минимальным радиоконтролем над Мьянмой из-за отсутствия диспетчерского контроля.

В Мьянме уже находятся 33 спасателя из специального отряда МЧС Белоруссии. Они прибыли в страну 31 марта и 1 апреля и за пять дней извлекли из-под завалов восемь тел погибших. Ожидается, что спасатели вернутся в Белоруссию на том же самолете, который доставил гуманитарную помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения в Мьянме погибли 3564 человека. Два самолета Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России доставили гуманитарный груз весом 68 тонн в Мьянму, включающий продукты, палатки и генераторы. Спасатели МЧС России обследовали 63 объекта в Мандалае, пострадавшем от землетрясения, и оказали помощь почти двум сотням человек, сообщил руководитель сводного отряда МЧС РФ Сергей Воронцов.