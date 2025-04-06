В Анапе начали убирать вал, защищающий пляжи от мазута

Tекст: Ольга Иванова

Это мероприятие проводится в рамках подготовки к приближающемуся курортному сезону. Ярослав Городецкий, первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края, отметил, что разборка валов начата только в районе Бугазской косы, в то время как на основных пляжах, из-за возможных штормов до середины мая, защитные сооружения сохраняют, передает РИА «Новости».

Городецкий пояснил, что после снятия защитной сетки песок, ранее использованный для вала, проходит тщательную очистку и возвращается на пляж. Власти начали демонтаж в тех местах, где выбросы мазута не фиксировались более двух недель.

Ранее для предотвращения выбросов мазута во время штормов в Анапе и Темрюкском районе был сооружен насыпной вал длиной 32 км, оборудованный специальными сетями для сбора мелких фракций мазута. Эти меры помогли защитить побережье от загрязнений, но теперь, с наступлением курортного сезона, возникла необходимость в очистке пляжей.

Ранее на побережье Анапы около отеля «Пляжный поселок» зафиксированы выбросы нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что специалисты собрали более 151 тыс. тонн загрязненного песка и грунта в ходе очистки Керченского пролива.