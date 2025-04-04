Российский бизнес решил удвоить расходы на кибербезопасность

Эксперт Воеводина сообщила об увеличении расходов бизнеса на кибербезопасность

Tекст: Вера Басилая

Воеводина заявила, что расходы российских компаний на кибербезопасность в ближайшие годы возрастут вдвое. В настоящее время эти траты составляют максимум 500 млн рублей, однако они могут достичь 1 млрд рублей, передает «Газета.Ru».

По ее словам, несмотря на уверенность руководства компаний в своей защищенности, киберпреступники продолжают успешно атаковать системы и похищать данные клиентов. Для обеспечения реальной безопасности, по мнению эксперта, бизнес должен проводить краш-тесты своих систем.

Воеводина подчеркнула, что компании должны быть готовы к возможным атакам, так как это влияет на их репутацию и рыночную стоимость. Она также указала на необходимость разработки новой методики оценки рисков, поскольку существующие более 150 мер не обеспечивают адекватной оценки.

Эксперт добавила, что с развитием цифровой среды количество кибератак на бизнес увеличивается, что требует от компаний более комплексного подхода к кибербезопасности.

Ранее президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести обязательное уведомление граждан об утечке их персональных данных, чтобы они могли своевременно принять меры для защиты своих прав и интересов.

До этого эксперты предупредили о росте рисков утечек данных через VPN-сервисы.