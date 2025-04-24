Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Врач рассказал о последних часах жизни папы римского Франциска
Врач пантифика сообщил о попытках реанимации Франциска после комы
Хирург Серджо Алфьери описал последние минуты жизни понтифика и невозможность оказать помощь после впадения в кому.
Глава хирургического отделения римской больницы «Джемелли» Серджо Алфьери поделился подробностями последних часов жизни папы Римского Франциска, передает РИА «Новости».
По словам врача, утром в понедельник он получил звонок от личного санитара понтифика, который сообщил о резком ухудшении состояния Франциска и необходимости госпитализации. Врач прибыл в Дом Святой Марфы через 20 минут и застал папу уже в состоянии комы.
Алфьери рассказал: «Я вошел в его комнату, и его глаза были открыты. Я заметил, что у него нет проблем с дыханием, и попытался позвать его, но он не ответил. Он не реагировал на раздражители, даже болевые. В этот момент я понял, что больше ничего нельзя сделать. Он был в коме».
Специалист отметил, что при принятии решения о госпитализации существовал риск, что понтифик может умереть по дороге в больницу. Алфьери пояснил, что в данной ситуации перевозка была бы бесполезна. Он также подчеркнул, что Франциск неоднократно высказывал желание скончаться дома, а не в больнице. Понтифик умер вскоре после этого в возрасте 88 лет от инсульта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что папа римский Франциск проявлял твердость и не поддавался на давление, направленное на охлаждение отношений с Русской православной церковью. Гроб с телом папы Франциска доставили в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались проститься с понтификом перед официальными похоронами. Министр культуры России Ольга Любимова будет участвовать в церемонии прощания с папой Франциском, которая пройдет 26 апреля в Ватикане.