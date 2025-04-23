Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Гроб с телом папы Франциска выставили в соборе Святого Петра
В соборе Святого Петра началось публичное прощание с папой Франциском
Гроб с телом папы Франциска был доставлен в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались, чтобы проститься с понтификом перед официальными похоронами.
Гроб с телом папы Римского Франциска был доставлен в собор Святого Петра из дома Святой Марфы, где понтифик скончался 21 апреля, передает ТАСС.
Публичное прощание началось сразу после торжественного шествия и заупокойной молитвы, которую провел кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Кардиналы, архиепископы, епископы и церковные служители прошли по площади перед гробом, сопровождаемые почетным караулом швейцарских гвардейцев.
В обряде используются упрощенные процедуры, которые Франциск утвердил еще при жизни, изменив традиционный порядок прощания с понтификом.
На площади Святого Петра собрались тысячи верующих, власти Рима оценивают возможное число присутствующих до 100 тыс. человек.
Для обеспечения безопасности территории вокруг собора и главных транспортных узлов приняты беспрецедентные меры, установлен режим бесполетной зоны, используется система перехвата беспилотников. Прощание с Франциском продлится до 25 апреля, а на 26 апреля запланированы похороны в присутствии представителей различных государств, коронованных особ и религиозных лидеров.
Ранее были опубликованы первые официальные фотографии с телом понтифика в традиционных облачениях и в окружении швейцарских гвардейцев.
Между тем президент России Владимир Путин не планирует посещать церемонию похорон, представитель российской делегации на мероприятии пока не определен.