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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    23 апреля 2025, 10:59 • Новости дня

    Гроб с телом папы Франциска выставили в соборе Святого Петра

    В соборе Святого Петра началось публичное прощание с папой Франциском

    Tекст: Мария Иванова

    Гроб с телом папы Франциска был доставлен в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались, чтобы проститься с понтификом перед официальными похоронами.

    Гроб с телом папы Римского Франциска был доставлен в собор Святого Петра из дома Святой Марфы, где понтифик скончался 21 апреля, передает ТАСС.

    Публичное прощание началось сразу после торжественного шествия и заупокойной молитвы, которую провел кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Кардиналы, архиепископы, епископы и церковные служители прошли по площади перед гробом, сопровождаемые почетным караулом швейцарских гвардейцев.

    В обряде используются упрощенные процедуры, которые Франциск утвердил еще при жизни, изменив традиционный порядок прощания с понтификом.

    На площади Святого Петра собрались тысячи верующих, власти Рима оценивают возможное число присутствующих до 100 тыс. человек.

    Для обеспечения безопасности территории вокруг собора и главных транспортных узлов приняты беспрецедентные меры, установлен режим бесполетной зоны, используется система перехвата беспилотников. Прощание с Франциском продлится до 25 апреля, а на 26 апреля запланированы похороны в присутствии представителей различных государств, коронованных особ и религиозных лидеров.

    Ранее были опубликованы первые официальные фотографии с телом понтифика в традиционных облачениях и в окружении швейцарских гвардейцев.

    Между тем президент России Владимир Путин не планирует посещать церемонию похорон, представитель российской делегации на мероприятии пока не определен.

    21 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви

    Религиовед Лункин назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска

    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя смерть папы римского Франциска.

    «В памяти людей папа Франциск останется как улыбающийся глава Церкви, таким он пришел в 2013 году и вдохновил католиков и вообще многих христиан в мире, поскольку заявил, что Ватикан не будет воздвигать новых границ, а будет их скорее разрушать. На этом и была основана миссия Франциска в самых разных направлениях. Он не боялся проявлять свои симпатии, высказывался достаточно свободно, даже если знал, что его будут критиковать со всех сторон, и либералы и консерваторы», – говорит Лункин.

    Прежде всего он отмечает идею папы отказа от ядерного оружия в мире, о пагубности любых войн и вооруженных конфликтов. Франциск не боялся призывать европейских политиков к порядку, открыто говорил, что гонка вооружений – это путь в никуда, к катастрофе.

    Кроме того, продолжает собеседник, понтифик поддерживал отношения с Русской Церковью и патриархом Кириллом, говорил о величии русской культуры тогда, когда все на Западе считали это предательством «европейских ценностей». Папа также запомниться как глава Церкви, который активно поддерживал иммиграцию и помощь всем нуждающимся, беженцам, приезжающим в Европу. При Франциске произошла историческая встреча в Гаване с патриархом Кириллом, а в Гаванской декларации были обозначены основные принципы, объединяющие две христианские Церкви – распространение агрессивного секуляризма, гонения на христиан в разных регионах мира, опасность мировых конфликтов.

    «У папы Франциска была идея мирового братства и социальной экономики, которая учитывает интересы обездоленных. Этот 2025 год стал по инициативе Франциска Годом Надежды, и эту надежду понтифик оставил всем в пасхальные дни», – считает религиовед.

    Новым понтификом станет человек, которого изберут кардиналы, скорее всего, из своей среды, объясняет эксперт. Выбирать и быть избранным может быть католик, как правило, кардинал, не достигший 80 лет. После бурного в плане идеологических споров между либералами и консерваторами правления Франциска папой могут избрать более сбалансированного лидера, который найдет язык и с теми, и с другими.

    «Вряд ли кардиналы будут экспериментировать с кандидатами из Нового света. Они по традиции изберут итальянца, который хорошо знает куриальные дела и европейскую и мировую политику, так как эта сфера вышла на первый план в рамках общей трансформации международных отношений. Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – заключил Лункин.

    В понедельник в Ватикане объявили, что в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Итальянские СМИ сообщают, что причиной смерти мог стать инсульт. Уточняется, что всю ночь перед смертью папа римский чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана. Похороны будут проводить по упрощенной системе.

    Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Британский монарх подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Также он подчеркнул, что российский лидер питал к понтифику большое уважение. В посольстве РФ при Ватикане обратили внимание на то, что в период напряженности в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью (РПЦ), проявляя стойкость к антироссийским настроениям.

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    21 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скончавшийся в понедельник папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.

    В Ватикане сообщили о резком ухудшении состояния папы Франциска минувшей ночью, после чего утром стало ясно, что понтифик оказался на грани смерти. По словам источника в Ватикане, из резиденции папы поступил телефонный звонок, сказали быть наготове, но не пояснили к чему.

    Резкое ухудшение состояния стало неожиданностью, так как накануне Франциск присутствовал при оглашении пасхального обращения и благословил верующих на площади Святого Петра, где собрались не менее 35 тыс. человек, передает ТАСС.

    Между тем после известия о смерти папы Франциска, римская мэрия объявила об отмене всех запланированных на 21 и 22 апреля публичных мероприятий. В заявлении отмечается, что решение принято в знак скорби и уважения к Святому отцу. В частности, были отменены торжества по случаю 2778-летия основания Рима, традиционно сопровождающиеся торжественными шествиями и церемониями. В городе приспущены флаги на правительственном дворце Киджи.

    Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что прощание с понтификом будет открытым и пройдет в базилике Святого Петра, где помолиться и попрощаться с папой сможет любой желающий. Церемония будет публичной, дата похорон будет объявлена позднее с учетом пасхальных дней.

    Ранее в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    21 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил о намерении посетить похороны папы Франциска

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил о планах вместе с супругой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Меланией Трамп намерен принять участие в похоронах Папы Франциска в Риме. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме».

    Ранее издание The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком американского лидера, указало, что Трамп планирует присутствовать на церемонии прощания с понтификом в Ватикане. Еще недавно Трамп не мог дать однозначный ответ журналистам о своем возможном участии в похоронах.

    Папа Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни, церемония прощания должна пройти в соборе Святого Петра. Дата похорон будет определена на собрании кардиналов во вторник, ожидается, что они состоятся между четвертым и шестым днем после смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане для участия в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска, власти России выразили глубокие соболезнования католическому миру, отметив вклад понтифика в укрепление мира и диалога между странами, а согласно ватиканским правилам погребение Папы Франциска может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

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    21 апреля 2025, 23:12 • Новости дня
    Тысячи верующих простились с папой Франциском на площади Ватикана

    Молитва за упокой папы Франциска прошла у собора Святого Петра

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане, чтобы участвовать в церемонии прощания и молебне за папу Франциска.

    Как сообщает ТАСС, на площади Святого Петра в Ватикане прошла молитва за упокой Папы Римского Франциска, в которой приняли участие тысячи человек. Пасхальные украшения с площади были убраны к началу церемонии. Молитву возглавил кардинал Мауро Гамбетти, призвавший собравшихся продолжать молиться за Франциска.

    Среди присутствующих были паломники из разных стран, чьи лидеры выразили соболезнования в связи со смертью главы Римско-католической церкви. Папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни, на следующий день после Пасхи, которую в этом году католики и православные отмечали одновременно впервые за 11 лет.

    Причиной смерти Папы стал инсульт на фоне хронических респираторных заболеваний. За день до своей кончины Франциск благословил верующих на площади Святого Петра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России выразили глубокие соболезнования католическому миру по случаю смерти папы Франциска, особо отметив его вклад в укрепление мира и диалог между странами; понтифик скончался после перенесенного инсульта и последовавшей остановки сердца в возрасте 88 лет, согласно официальному медицинскому заключению; погребение папы Франциска, по ватиканским правилам, может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

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    21 апреля 2025, 08:06 • Новости дня
    Якунин объяснил, почему делегация отправилась за Благодатным огнем позже обычного

    Якунин сообщил о задержке отправки делегации за Благодатным огнем из-за католической службы

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за совпадения дат православной и католической Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем позже обычного, начав путь в храм Гроба Господня лишь к 10 утра, сообщил глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

    Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправилась за Благодатным огнем в храм Гроба Господня позже обычного из-за совпадения православной и католической Пасхи, передает <РИА «Новости». Глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин уточнил, что утром 19 апреля в храме проходило католическое богослужение, поэтому делегация начала свой путь не в восемь, а в десять часов утра. По его словам, «это никак не повлияло на церемонию Благодатного огня – все проводилось в обычном порядке».

    Якунин также отметил, что никаких незапланированных препятствий делегация не встретила. Он подчеркнул, что храм Воскресения Христова и прилегающие кварталы находятся под особым контролем израильской полиции, и сложно представить, что могли бы возникнуть непредвиденные перекрытия движения, учитывая значимость события и число паломников.

    Глава Фонда сообщил, что специалисты заранее выбрали максимально безопасный маршрут перелета. Он добавил, что предоставленный «Роскосмосом» самолет Ту-204 позволил выполнить рейс до Москвы без посадок, что ускорило доставку Благодатного огня в храм Христа Спасителя. Якунин выразил благодарность госкорпорации «Роскосмос» за содействие в выполнении миссии по передаче огня патриарху Кириллу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для доставки его в Россию специальным рейсом на самолете Ту-204-300, названном в честь Сергея Королева. К началу пасхальной заутрени делегация привезла Благодатный огонь в столичный храм Христа Спасителя.

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    20 апреля 2025, 14:16 • Новости дня
    Папа Римский в пасхальном обращении призвал к миру во всем мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пасхальном послании глава Католической церкви Франциск выступил с призывом к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

    Папа Римский, восстанавливающийся после тяжелой пневмонии, обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра с традиционным пасхальным посланием, передает РИА «Новости».

    Поздравляя верующих с Пасхой, он подчеркнул важность надежды на мир и попросил помнить о страдающих во всех горячих точках мира.

    В своей речи Франциск отметил, что в этом году Пасху католики и православные отмечают в один день. Понтифика призвал завершить вооруженные конфликты и поддержать население в Святой Земле, Палестине, Израиле, а также в Газе, где продолжающееся противостояние усугубляет гуманитарный кризис.

    «Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите огонь, пусть заложники будут освобождены и помощь будет оказана людям, голодающим и стремящимся к мирному будущему», – заявил он.

    Папа также напомнил о христианах Ближнего Востока и жителях Йемена, Мьянмы, Демократической Республики Конго, Судана, Южного Судана, и отдельно подчеркнул необходимость мира для Украины.

    Он обратился к мировому сообществу с призывом к подписанию и реализации окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что позволит достичь долгожданного примирения в регионе.

    В завершение своего обращения понтифик по традиции отпустил грехи всем, кто следил за трансляцией, и произнес благословение на латыни, несмотря на ослабленный голос.

    Ранее в Италии сообщали, что Папа Римский Франциск призывал ко введению пасхального перемирия на Украине.

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

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    21 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Мировые лидеры высказались об ушедшем из жизни папе римском Франциске

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встретился с понтификом накануне его смерти, написал: «Я только что узнал о смерти папы Франциска. Мое сердце – с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Я был рад видеть его вчера, хотя было видно, что он очень болен».

    Вэнс отметил, что всегда будет помнить проповедь папы в первые дни пандемии COVID, назвав ее по-настоящему прекрасной, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования католикам всего мира, вспомнив о встрече с Франциском в Марселе в 2023 году и о его последнем визите на французскую территорию в декабре 2024 года. Макрон подчеркнул, что понтифик всегда был на стороне самых уязвимых и боролся за справедливость, человечность и братство, проявляя большое смирение и верность традициям.

    Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц отметил, что папа римский Франциск запомнится своим неустанным стремлением к справедливости и примирению, а его влияние вышло далеко за пределы религиозных границ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал понтифика добрым и чувствительным человеком, отметив, что его уход стал большой утратой для всей католической общины. Польский МИД напомнил о визите Франциска в Польшу в 2016 году и также выразил соболезнования всему католическому миру.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал папу Франциска исключительным человеком, который был голосом мира, любви и милосердия. Он подчеркнул, что понтифик посвятил свою жизнь служению миру и справедливости, а его смерть стала «колоссальной утратой для всех». Ас-Сиси выразил соболезнования Ватикану и последователям папы, добавив, что Франциск оставил великое наследие в гуманитарной сфере.

    Президент Израиля Ицхак Герцог отметил глубокую веру папы Франциска и его усилия по укреплению межрелигиозного диалога, а также связей Ватикана с еврейским миром. Герцог подчеркнул, что понтифик посвятил жизнь поддержке бедных и призыву к миру, а его молитвы о мире на Ближнем Востоке и возвращении заложников из сектора Газа должны быть услышаны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования католикам, отметив, что миллионы людей будут помнить Франциска как символ сострадания, смирения и духовного мужества. Моди напомнил о приверженности понтифика служению бедным и угнетенным, а также выразил благодарность за его любовь к народу Индии.

    Ранее 6 апреля папа римский Франциск впервые после длительного лечения появился на публике, когда он выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и поприветствовал верующих окрепшим голосом.

    В пасхальном послании он призывал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

    В Ватикане 21 апреля объявили о смерти папы Франциска в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

    В католических храмах России начались молитвы об упокоении понтифика, который скончался после продолжительной болезни.

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    22 апреля 2025, 12:07 • Новости дня
    Опубликованы фото гроба папы Франциска с караулом

    Vatican Media опубликовал фото в гробу папы Франциска

    Опубликованы фото гроба папы Франциска с караулом
    @ REUETRS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первые официальные фотографии с телом папы Франциска в традиционных облачениях и в окружении швейцарских гвардейцев опубликованы после его кончины.

    Портал Vatican Media распространил фотографии, на которых запечатлен гроб с телом папы Франциска, передает РИА «Новости». На фото Франциск лежит в белой митре и красной казуле – традиционном облачении понтифика. К гробу приставлен почетный караул из швейцарских гвардейцев.

    Рядом с гробом на снимках также присутствуют госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, который возглавляет церемонию похорон. Именно Фаррелл будет отвечать за все ритуальные и организационные вопросы прощания с понтификом.

    Папа римский Франциск скончался после перенесенного инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет, он почувствовал себя плохо спустя час после пробуждения несмотря на удовлетворительное самочувствие утром.

    Ранее в капелле резиденции Святой Марфы началась церемония прощания, после которой тело понтифика выставят для публичного прощания в соборе Святого Петра.

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    21 апреля 2025, 11:45 • Новости дня
    Католические храмы России начали молиться об упокоении скончавшегося папы Франциска

    Tекст: Мария Иванова

    В католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении папы римского Франциска, который скончался после продолжительной болезни.

    Во всех католических храмах России с понедельника начались молитвы об упокоении папы римского Франциска, передает РИА «Новости».

    Вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин отметил: «Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах».

    Папа Франциск скончался утром в понедельник в 8.35, об этом сообщил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

    Понтифик с 14 февраля проходил лечение в римской клинике «Джемелли» из-за бронхита, а позднее у него диагностировали двустороннюю пневмонию. За время пребывания в больнице Франциск пережил четыре дыхательных кризиса, дважды его жизни угрожала опасность, по словам врачей.

    23 марта папа Франциск был выписан из больницы после пяти недель лечения, ему была назначена длительная терапия и двухмесячный отдых, однако состояние здоровья продолжало вызывать опасения.

    6 апреля папа Франциск впервые после длительного лечения появился на публике, выйдя на площадь Святого Петра в инвалидной коляске.

    В пасхальном послании призывал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

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    21 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Анонсирован визит патриарха Сербского Порфирия в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патриарх Сербский Порфирий принял приглашение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на посещение России, сообщили в пресс-службе Сербской православной церкви (СПЦ).

    Патриарх Сербский Порфирий с делегацией, в составе которой находятся митрополит Бачский Ириней и другие представители Сербской православной церкви, отправится в Москву в понедельник, передает ТАСС.

    Сербские священнослужители пробудут в России на протяжении Светлой седмицы.

    Также сообщается, что 25 апреля патриарх Порфирий и патриарх Кирилл проведут совместную Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Помимо этого, в рамках визита сербская делегация посетит подворье своей церкви, столичные монастыри и храмы.

    Напомним, в 2020 году предыдущий патриарх Сербский Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

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    21 апреля 2025, 13:50 • Новости дня
    Карл III назвал папу Франциска символом сострадания

    Карл III назвал папу Франциска символом сострадания и заботы об экологии

    Tекст: Мария Иванова

    Монарх Британии подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды, Карл III лично встречался с папой Франциском незадолго до смерти.

    Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, передает ТАСС.

    Монарх отметил, что был глубоко опечален новостью о кончине главы Католической церкви и добавил: «Его Святейшество будут помнить за его сострадание, обеспокоенность по поводу единства Церкви и неустанную приверженность общим интересам всех верующих и тех, кто по доброй воле работает на благо других». Карл III особо подчеркнул христианские взгляды понтифика на защиту окружающей среды, отметив, что его вера в заботу о творении как выражение веры в Бога нашла отклик у многих людей во всем мире.

    Карл III стал одним из последних, кто лично встретился с папой Франциском. Встреча состоялась две недели назад во время его государственного визита в Италию. Изначально планировался визит в Ватикан, однако из-за ухудшения состояния здоровья папы программу изменили, состоялась только личная встреча монарха с понтификом.

    Премьер-министр Кир Стармер также выразил «глубокие соболезнования» и заявил, что неустанные усилия папы Франциска «для продвижения более справедливого для всех мира оставят долговечное наследие». Сообщается, что соболезнования по поводу смерти понтифика выразили все ведущие политики Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

    В католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив его вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Другие мировые лидеры также выразили соболезнования, отметив его усилия по развитию межрелигиозного диалога, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.

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    21 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков заявил о большом уважении Путина к папе римскому Франциску

    Песков: Путин относился к папе римскому Франциску с большим уважением

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования по случаю смерти понтифика, он питал к нему большое уважение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин «с большим уважением относился» к папе римскому Франциску. Песков отметил, что между российским лидером и понтификом существовали теплые отношения, поскольку они неоднократно встречались, передает ТАСС.

    «Президент направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского», – заявил Песков.

    Ранее Ватикан объявил о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил его вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Мировые лидеры также выразили соболезнования, отметив  заслуги папы римского Франциска в укреплении межрелигиозного диалога, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.

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    21 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз после смерти папы Франциска

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже колокола Нотр-Дама ударили 88 раз, чтобы почтить память папы римского Франциска, скончавшегося утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

    Колокола собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) прозвонили 88 раз в честь памяти папы римского Франциска, который ушел из жизни на 89-м году утром 21 апреля, передает ТАСС. Как отмечает канал BFMTV, число ударов колокола соответствует возрасту папы. Позднее в знаменитом соборе состоятся две мессы по умершему понтифику: в полдень по местному времени и в 18.00.

    В память о папе Франциске богослужения также организуют в других католических храмах по всей Франции. Председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор в специальном послании отметил: «С непреклонной решимостью он призывал человечество верить в братство, особенно через диалог между религиями, и уделять первостепенное внимание нуждам и чаяниям бедных и тех, кто находится в трудном положении». Он подчеркнул, что Франциск оставил свой след в церковной практике благодаря своему простому и ободряющему стилю, а также постоянным напоминаниям о милосердии и доступности церковных таинств.

    В свою очередь, в Италии из-за кончины папы римского Франциска отменили футбольные матчи серии А, которые должны были пройти 21 апреля. В этот день на поле должны были выйти «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», «Дженоа» и «Лацио», а также «Парма» и «Ювентус». Пресс-служба чемпионата подтвердила, что игры перенесены в связи с трауром по главе Католической церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане в понедельник объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

    Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с его смертью, отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.

    В католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении папы римского Франциска.

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    22 апреля 2025, 10:44 • Новости дня
    Памятную службу по папе Франциску решили провести в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Памятная служба по скончавшемуся папе римскому Франциску запланирована в Кафедральном соборе столицы вечером 24 апреля, также откроется книга соболезнований.

    Памятное богослужение в честь папы римского Франциска состоится 24 апреля в 19:00 в Кафедральном соборе на улице Малой Грузинской, 27/13, передает ТАСС. Заупокойную мессу возглавит архиепископ Джованни Д’Аниелло, представители дипмиссии Святого Престола сообщили, что участие смогут принять все желающие.

    В Апостольской нунциатуре также отметили, что соболезнования в связи со смертью понтифика можно будет направить по электронной почте. Кроме того, с 23 по 24 апреля в дипмиссии Ватикана в России по адресу Вадковский переулок, 7 будет открыта книга соболезнований с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

    Папа Франциск, занимавший престол Святого Петра с 2013 года, скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни, спустя день после Пасхи, которую в этом году отмечали католики и православные одновременно впервые за 11 лет. Похороны предстоят предположительно в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью, отметив вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз в память о Франциске.

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    22 апреля 2025, 10:48 • Новости дня
    В Ватикане началось прощание с папой римским Франциском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В капелле резиденции Святой Марфы началась церемония прощания с папой Франциском, тело которого вскоре выставят для публичного прощания в соборе Святого Петра.

    Прощание с понтификом стартовало в доме Святой Марфы в Ватикане, передает ТАСС. На церемонию уже пришли сотрудники курии, обслуживающий персонал и ассистенты Франциска. Официальные ватиканские издания опубликовали фотографии с прощания.

    В среду гроб перенесут в собор Святого Петра, где состоится общее прощание, которое продлится три дня. Дата похорон будет утверждена кардиналами в ближайшие часы, предположительно похороны пройдут в субботу, 26 апреля.

    Папу Франциска похоронят по собственному завещанию в базилике Санта-Мария-Маджоре. В подготовленном в 2022 году завещании он подробно указал место захоронения, а расходы на похороны оплатит благотворитель, как отмечено в завещании. На церемонию уже намерены прибыть мировые лидеры, среди которых Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался, президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а колокола собора Нотр-Дам в Париже прозвонили 88 раз в память о папе Франциске.

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