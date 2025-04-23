Верующие собрались на прощание с папой Франциском в Ватикане

Стало известно о начале прощания с папой Франциском на площади

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верующие уже начали собираться на площади Святого Петра, где вскоре состоится церемония прощания с папой Франциском. Гроб будет перевезен из капеллы личной резиденции понтифика в собор Святого Петра, передает ТАСС.

Перед началом церемонии кардинал-камерленго Кевин Фаррелл проведет молитву. Он же позже отслужит литургию в соборе. После этого начнется публичное прощание с папой, которое продлится три дня – до 25 апреля. В эти дни собор будет открыт для посетителей до полуночи.

Похороны папы Франциска назначены на 26 апреля. Прощание завершится заупокойной службой в соборе Святого Петра и последующим погребением в церкви Санта-Мария-Маджоре, где Франциск хотел быть похоронен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался, президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил его вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз в память о понтифике.