Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Верующие собрались на прощание с папой Франциском в Ватикане
Стало известно о начале прощания с папой Франциском на площади
На площади Святого Петра верующие готовятся проститься с папой Франциском, гроб доставят из его личной резиденции в собор.
Верующие уже начали собираться на площади Святого Петра, где вскоре состоится церемония прощания с папой Франциском. Гроб будет перевезен из капеллы личной резиденции понтифика в собор Святого Петра, передает ТАСС.
Перед началом церемонии кардинал-камерленго Кевин Фаррелл проведет молитву. Он же позже отслужит литургию в соборе. После этого начнется публичное прощание с папой, которое продлится три дня – до 25 апреля. В эти дни собор будет открыт для посетителей до полуночи.
Похороны папы Франциска назначены на 26 апреля. Прощание завершится заупокойной службой в соборе Святого Петра и последующим погребением в церкви Санта-Мария-Маджоре, где Франциск хотел быть похоронен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался, президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил его вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз в память о понтифике.