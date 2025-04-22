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Песков сообщил об отсутствии планов Путина посетить похороны папы Франциска
Песков сообщил об отсутствии у Путина планов посещать похороны Франциска
Президент России Владимир Путин не собирается посещать похороны папы римского Франциска, а представитель российской делегации на церемонии пока не определен.
Президент России Владимир Путин не собирается посещать похороны Папы Римского Франциска, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов у президента нет», – заявил представитель Кремля. Он также отметил, что решение о том, кто поедет на траурные мероприятия от России, пока не принято.
Песков уточнил, что как только будет принято соответствующее решение, общественность проинформируют об этом дополнительно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой планирует приехать в Ватикан на церемонию прощания с папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.
Публичное прощание с понтификом начнется 23 апреля в соборе Святого Петра и продлится три дня.
Памятная служба по папе Франциску пройдет вечером 24 апреля в Кафедральном соборе Москвы.