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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    3 комментария
    21 апреля 2025, 23:40 • Новости дня

    Трамп объявил о намерении посетить похороны Папы Франциска

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил о планах вместе с супругой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Меланией Трамп намерен принять участие в похоронах Папы Франциска в Риме. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме».

    Ранее издание The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком американского лидера, указало, что Трамп планирует присутствовать на церемонии прощания с понтификом в Ватикане. Еще недавно Трамп не мог дать однозначный ответ журналистам о своем возможном участии в похоронах.

    Папа Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни, церемония прощания должна пройти в соборе Святого Петра. Дата похорон будет определена на собрании кардиналов во вторник, ожидается, что они состоятся между четвертым и шестым днем после смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане для участия в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска, власти России выразили глубокие соболезнования католическому миру, отметив вклад понтифика в укрепление мира и диалога между странами, а согласно ватиканским правилам погребение Папы Франциска может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви

    Религиовед Лункин назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска

    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя смерть папы римского Франциска.

    «В памяти людей папа Франциск останется как улыбающийся глава Церкви, таким он пришел в 2013 году и вдохновил католиков и вообще многих христиан в мире, поскольку заявил, что Ватикан не будет воздвигать новых границ, а будет их скорее разрушать. На этом и была основана миссия Франциска в самых разных направлениях. Он не боялся проявлять свои симпатии, высказывался достаточно свободно, даже если знал, что его будут критиковать со всех сторон, и либералы и консерваторы», – говорит Лункин.

    Прежде всего он отмечает идею папы отказа от ядерного оружия в мире, о пагубности любых войн и вооруженных конфликтов. Франциск не боялся призывать европейских политиков к порядку, открыто говорил, что гонка вооружений – это путь в никуда, к катастрофе.

    Кроме того, продолжает собеседник, понтифик поддерживал отношения с Русской Церковью и патриархом Кириллом, говорил о величии русской культуры тогда, когда все на Западе считали это предательством «европейских ценностей». Папа также запомниться как глава Церкви, который активно поддерживал иммиграцию и помощь всем нуждающимся, беженцам, приезжающим в Европу. При Франциске произошла историческая встреча в Гаване с патриархом Кириллом, а в Гаванской декларации были обозначены основные принципы, объединяющие две христианские Церкви – распространение агрессивного секуляризма, гонения на христиан в разных регионах мира, опасность мировых конфликтов.

    «У папы Франциска была идея мирового братства и социальной экономики, которая учитывает интересы обездоленных. Этот 2025 год стал по инициативе Франциска Годом Надежды, и эту надежду понтифик оставил всем в пасхальные дни», – считает религиовед.

    Новым понтификом станет человек, которого изберут кардиналы, скорее всего, из своей среды, объясняет эксперт. Выбирать и быть избранным может быть католик, как правило, кардинал, не достигший 80 лет. После бурного в плане идеологических споров между либералами и консерваторами правления Франциска папой могут избрать более сбалансированного лидера, который найдет язык и с теми, и с другими.

    «Вряд ли кардиналы будут экспериментировать с кандидатами из Нового света. Они по традиции изберут итальянца, который хорошо знает куриальные дела и европейскую и мировую политику, так как эта сфера вышла на первый план в рамках общей трансформации международных отношений. Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – заключил Лункин.

    В понедельник в Ватикане объявили, что в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Итальянские СМИ сообщают, что причиной смерти мог стать инсульт. Уточняется, что всю ночь перед смертью папа римский чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана. Похороны будут проводить по упрощенной системе.

    Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Британский монарх подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Также он подчеркнул, что российский лидер питал к понтифику большое уважение. В посольстве РФ при Ватикане обратили внимание на то, что в период напряженности в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью (РПЦ), проявляя стойкость к антироссийским настроениям.

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    21 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скончавшийся в понедельник папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.

    В Ватикане сообщили о резком ухудшении состояния папы Франциска минувшей ночью, после чего утром стало ясно, что понтифик оказался на грани смерти. По словам источника в Ватикане, из резиденции папы поступил телефонный звонок, сказали быть наготове, но не пояснили к чему.

    Резкое ухудшение состояния стало неожиданностью, так как накануне Франциск присутствовал при оглашении пасхального обращения и благословил верующих на площади Святого Петра, где собрались не менее 35 тыс. человек, передает ТАСС.

    Между тем после известия о смерти папы Франциска, римская мэрия объявила об отмене всех запланированных на 21 и 22 апреля публичных мероприятий. В заявлении отмечается, что решение принято в знак скорби и уважения к Святому отцу. В частности, были отменены торжества по случаю 2778-летия основания Рима, традиционно сопровождающиеся торжественными шествиями и церемониями. В городе приспущены флаги на правительственном дворце Киджи.

    Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что прощание с понтификом будет открытым и пройдет в базилике Святого Петра, где помолиться и попрощаться с папой сможет любой желающий. Церемония будет публичной, дата похорон будет объявлена позднее с учетом пасхальных дней.

    Ранее в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.

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    21 апреля 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет, возглавляющий Пентагон, 15 марта публиковал через мессенджер Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям хуситов в Йемене. В чат, созданный лично министром обороны, были добавлены его супруга Дженнифер, не имеющая отношения к военному ведомству, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе, работающие в Пентагоне, и еще около десятка близких лиц, включая двух чиновников, отстраненных за причастность к утечкам.

    По информации NYT, чат назывался «Оборона | командное совещание» и функционировал с личного телефона Хегсета, а не по служебным каналам. В нем обсуждались не только организационные вопросы, но и детали военных операций. Ранее скандал вызвал другой чат с участием высокопоставленных чиновников и журналиста Джеффри Голдберга, когда в нем также появились сведения о планах ударов по Йемену.

    По словам Голдберга, 15 марта в чате были опубликованы сведения о предстоящих авианалетах и предполагаемых сроках операции, что совпало по времени с первыми сообщениями о бомбардировках. В апреле аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку по факту утечки информации через Signal с целью выяснить, насколько министр обороны и сотрудники соблюдали регламенты применения коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений.

    В политических кругах США утечка через Signal была названа серьезной ошибкой администрации Трампа. В Конгрессе прозвучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Майка Уолтца – помощника президента по нацбезопасности, фигурирующего в скандальном чате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет приводил жену на встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась секретная информация, что вызвало удивление у некоторых участников; Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными о графиках поставок оружия и численности украинских войск; национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но заявил, что никаких секретных данных распространено не было.

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    21 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа

    Washington Post: Обама, Байден и Клинтон публично осудили курс Трампа

    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за короткий срок трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон публично выступили с критикой Дональда Трампа, отметив, что игнорирование демократических норм угрожает будущему страны, сообщает The Washington Post.

    Как сообщает Washington Post, Обама, Байден и Клинтон менее чем за три недели выступили с критикой в адрес Трампа, что стало редким нарушением традиций бывших президентов США. Обычно экс-главы Белого дома воздерживаются от публичного осуждения действующего президента, однако в этот раз они сочли необходимым нарушить молчание из-за, по их мнению, беспрецедентных вызовов американским институтам.

    Обама призвал американцев противостоять «травле» со стороны администрации Трампа и напомнил, что «самая важная должность в демократии – это гражданин, который говорит «нет, это неправильно». Байден обвинил Трампа в разрушении «священного обещания» программы социального обеспечения и назвал действия власти «преднамеренной жестокостью», отметив «разрушительный» эффект за первые 100 дней нового срока. Клинтон осудил политику доминирования и разобщения, подчеркнув, что «250-летний путь страны к совершенству может быть под угрозой».

    Все трое воздержались от прямого упоминания фамилии Трампа, но, по мнению обозревателей, их посыл был очевиден. Своими заявлениями бывшие президенты подчеркнули тревогу по поводу состояния демократии и норм политического процесса. Единственным бывшим президентом, не выступившим за этот период, остался Джордж Буш – младший, хотя его антипатия к Трампу хорошо известна.

    Историки отмечают, что столь единодушное выступление бывших президентов против действующего главы государства – случай исключительный, особенно на раннем этапе президентского срока.

    Джо Байден выступил с речью в Чикаго, где защищал социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа.

    Барак Обама в колледже Гамильтона призвал университеты и правовые фирмы противостоять давлению администрации Трампа и защищать демократические ценности

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива демократов объявить импичмент Трампу нереализуема из-за их меньшинства в обеих палатах Конгресса.

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    21 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

    Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

    «Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

    Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

    Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

    США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

    Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    21 апреля 2025, 02:41 • Новости дня
    Демократы проигнорировали Байдена в пасхальном поздравлении

    Fox News сообщил о публикации поздравления демократов с Пасхой без фото Байдена и комментариев партии

    Tекст: Денис Тельманов

    Поздравление с Пасхой от американских демократов сопровождалось снимками бывших президентов, но без участия Джо Байдена, что вызвало обсуждение в СМИ.

    Как сообщает телеканал Fox News, официальный аккаунт Демократической партии США в социальной сети X опубликовал пасхальное поздравление с архивными фотографиями президентов-демократов, среди которых не оказалось бывшего лидера Джо Байдена. На опубликованных снимках были запечатлены Барак Обама, Билл Клинтон, Джимми Картер и Джон Кеннеди с семьями во время празднования Пасхи во время их президентских сроков, передает ТАСС.

    Консервативные критики обратили внимание на отсутствие Байдена в публикации. По информации справочного центра X, пользователи могут размещать только до четырех снимков одновременно, что, по версии телеканала, могло повлиять на выбор изображений.

    Позднее в аккаунтах демократов в Facebook и Instagram появились фотографии Джо и Джилл Байден с пасхальным зайцем. Таким образом, в этих соцсетях присутствовали снимки всех пяти президентов-демократов в хронологическом порядке.

    Fox News отмечает, что Национальный комитет Демократической партии отказался комментировать ситуацию. Ранее газета Hill писала, что представители партии хотели бы, чтобы Байден и его супруга реже появлялись на публике из-за недовольства среди однопартийцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джо Байден запросил 300 тыс. долларов за выступление, однако желающих оказалось немного, он также провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди по приглашению бывшего помощника Майка Донилона, а сторонники Демпартии после его первого публичного выступления после ухода из Белого дома вновь испытывают разочарование, отмечая, что Байден не является лидером ни на национальном, ни на партийном уровне.

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    21 апреля 2025, 03:03 • Новости дня
    Госдеп подтвердил приверженность прекращению огня на Украине

    В Госдепе США заявили о поддержке полного прекращения огня и готовы поддержать продление перемирия на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты вновь подчеркнули стремление к полному прекращению боевых действий на Украине, отметив надежду на возможность продления перемирия, срок которого истек 21 апреля.

    Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают идею полного и всеобъемлющего прекращения огня на Украине, передает ТАСС. Об этом в воскресенье заявил представитель Госдепартамента США, комментируя публикацию агентства Reuters, в которой отмечалось, что Вашингтон мог бы поддержать продление пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действие перемирия завершилось в понедельник в полночь по московскому времени.

    «Мы остаемся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», – подчеркнули в Госдепартаменте. По версии ведомства, конфликт «давно пора остановить». Представитель Госдепа также сообщил, что на прошлой неделе в Париже у госсекретаря США Марко Рубио прошли «обнадеживающие дискуссии» по этому вопросу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мир возможен при условии готовности сторон к этому.

    Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил надежду, что Россия и Украина смогут заключить соглашение уже в ближайшую неделю. Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил об остановке всех боевых действий на Украине до 21 апреля и призвал Киев также прекратить огонь, однако, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, команд по продлению перемирия не поступало.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье заявила, что украинская сторона нарушила пасхальное перемирие, применяя реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки на территории ДНР зафиксировали девять артиллерийских атак со стороны ВСУ с использованием боеприпасов калибра 155 миллиметров, в результате которых получил ранение один мирный житель, украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, несмотря на заявления госдепа США о надежде на продление этого режима напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, а также Германии предложили взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержки украинской армии, чтобы перемирие на Украине могло быть достигнуто к 2029 году.

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    21 апреля 2025, 08:06 • Новости дня
    Якунин объяснил, почему делегация отправилась за Благодатным огнем позже обычного

    Якунин сообщил о задержке отправки делегации за Благодатным огнем из-за католической службы

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за совпадения дат православной и католической Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем позже обычного, начав путь в храм Гроба Господня лишь к 10 утра, сообщил глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

    Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправилась за Благодатным огнем в храм Гроба Господня позже обычного из-за совпадения православной и католической Пасхи, передает <РИА «Новости». Глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин уточнил, что утром 19 апреля в храме проходило католическое богослужение, поэтому делегация начала свой путь не в восемь, а в десять часов утра. По его словам, «это никак не повлияло на церемонию Благодатного огня – все проводилось в обычном порядке».

    Якунин также отметил, что никаких незапланированных препятствий делегация не встретила. Он подчеркнул, что храм Воскресения Христова и прилегающие кварталы находятся под особым контролем израильской полиции, и сложно представить, что могли бы возникнуть непредвиденные перекрытия движения, учитывая значимость события и число паломников.

    Глава Фонда сообщил, что специалисты заранее выбрали максимально безопасный маршрут перелета. Он добавил, что предоставленный «Роскосмосом» самолет Ту-204 позволил выполнить рейс до Москвы без посадок, что ускорило доставку Благодатного огня в храм Христа Спасителя. Якунин выразил благодарность госкорпорации «Роскосмос» за содействие в выполнении миссии по передаче огня патриарху Кириллу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для доставки его в Россию специальным рейсом на самолете Ту-204-300, названном в честь Сергея Королева. К началу пасхальной заутрени делегация привезла Благодатный огонь в столичный храм Христа Спасителя.

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    21 апреля 2025, 01:20 • Новости дня
    При авиаударах ВВС США по Сане погибли 12 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов, нанесенных американскими военными по рынку в районе Фарва столицы Йемена, сообщается о гибели 12 и ранении 30 человек.

    Минздрав йеменского правительства хуситов заявил о гибели двенадцати человек и ранении тридцати при авиаударах ВВС США по Сане. Атаки были совершены по району Фарва, где расположен крупный рынок, передает ТАСС.

    По информации канала Al Masirah, подконтрольного движению «Ансар Аллах», число жертв может возрасти, так как данные о пострадавших продолжают поступать.

    В сообщениях отмечается, что район Фарва находится под контролем хуситов, а атака произошла в дневное время, когда на рынке было много людей. Информация о разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удары беспилотниками по авианосцам ВМС США Harry Truman и Carl Vinson, в то время как ракетный удар США по порту Рас Иса в Йемене привёл к гибели по меньшей мере 38 человек и ранил 102, а американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый хуситами, в результате чего погибли 13 человек.

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    21 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Минкоммерции КНР: Политика пошлин США вернет мировую торговлю к «закону джунглей»

    КНР уличила США в давлении на страны ради сокращения взаимодействия с Пекином

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство коммерции отреагировало на использование США пошлин с целью принудить другие страны ограничить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем, осудив подобную политику.

    Представитель Министерства коммерции Китая выступил с заявлением, в котором обвинил США в злоупотреблении тарифами под предлогом «взаимности» и принуждении других стран к переговорам о так называемых взаимных тарифах ради гегемонистской политики и одностороннего экономического запугивания, передает Xinhua.

    «Ради собственных временных выгод, в обмен на ущемление интересов других, так называемое освобождение (от тарифов – прим. ВЗГЛЯД ) состоит в том, чтобы пытаться содрать шкуру с тигра. В итоге это может привести только к провалу обеих сторон и причинить вред другим», – заявил представитель ведомства.

    Китай уважает усилия всех сторон по разрешению экономических и торговых разногласий с США через равноправные консультации, однако любые сделки, идущие в ущерб Китаю, не будут приняты, и в таком случае последуют решительные ответные меры, подчеркнули в Пекине.

    По словам чиновника, в условиях односторонних действий и протекционизма никто не сможет избежать негативных последствий. Если международная торговля вновь будет строиться на принципе «закона джунглей», где сильный охотится на слабого, все страны пострадают.

    Китай готов укреплять сотрудничество со всеми сторонами, чтобы совместно противостоять одностороннему давлению, защищать свои интересы и отстаивать международную справедливость, резюмировали в Минкоммерции КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде на смягчение тарифов президента Дональда Трампа. Ранее США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене, после чего Пекин  оценил поставки российского газа через Казахстан как нерентабельные.

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    21 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Промышленники ФРГ напомнили о неизменной зависимости США от Европы

    Глава объединения промышленников Ляйбингер указал на зависимость США от Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент BDI Петер Ляйбингер отметил, что Европа сохраняет важные рычаги в переговорах с США по причине неизменной зависимости Вашингтона от европейских технологий и оборудования.

    Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер напомнил в интервью о том, что США во многих сферах зависят от Европы, что может стать рычагом давления в переговорах по пошлинам, поэтому Евросоюз должен проявлять больше уверенности в диалоге с Вашингтоном, пишет Berliener Morgenpost.

    По словам Ляйбингера, ЕС обязан вести диалог с «непростым собеседником» и не забывать о собственных инструментах достижения соглашений.

    «Для этого ЕС должен действовать увереннее, у нас есть козыри в переговорах. Америка во многом зависит от Европы и так это и останется», – подчеркнул он.

    Глава немецких промышленников добавил, что новейшие микрочипы используют  европейские технологии при помощи EUV-оборудования. Производителей станков в США почти не осталось, да и сенсорные датчики, необходимые для нефтеперерабатывающих и фармацевтических предприятий, производят несколько немецких компаний.

    При этом Ляйбингер уверен, что ответные пошлины должны быть крайней мерой, Европе не стоит пытаться заменить рынок США. Он уверен, что кажущееся импульсивным поведение Трампа наверняка имеет план и цели.

    В частности, по его мнению, Трамп стремится к реиндустриализации Америки и чувствует, что ЕС несправедливо обращается с США, поэтому призывает к компенсации хотя бы торгового дефицита.

    «Мы можем справиться и с тем, и с другим. Трамп не играет в шахматы, Трамп играет в шашки: ход через один становится явным только после того, как сделан следующий ход. Мы должны к этому приспособиться», – цитирует Ляйбингера «Прайм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне 10%.

    Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

    И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

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    21 апреля 2025, 10:16 • Новости дня
    Демократы призвали Трампа уволить главу Пентагона Хегсета после утечки данных

    Демократы потребовали уволить главу Пентагона за утечку планов атак на хуситов

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер демократов в Сенате снова выступил с призывом уволить министра обороны США Хегсета после того, как ему стали приписывать передачу секретных деталей авиаударов в Йемене, пишет Sky News.

    Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал убедить президента Дональда Трампа в необходимости уволить министра обороны Пита Хегсета, который рассекретил детали военных операций и планы авиаударов по йеменским хуситам в ходе переписки в чате, пишет Sky News.

    Демократы назвали действия Хегсета угрозой для безопасности пилотов и потребовали его отставки.

    «Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергает жизни людей риску. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы уволить его. Пита Хегсета нужно уволить», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По данным Sky News, Белый дом сохранил позицию, заявив, что в групповых чатах не раскрывалась секретная информация, а сообщения о скандале назвал «неисторией». Дональд Трамп первоначальную утечку назвал тем, что «может произойти».

    Два источника сообщили американской партнерской сети Sky News NBC News, что во второй чат-группе было 13 человек, и Хегсет разгласил информацию, несмотря на предупреждение помощника об использовании незащищенной системы связи.

    Последние заявления о Хегсете появились после того, как йеменские хуситы сообщили об очередной волне авиаударов США в воскресенье, в том числе по столице Йемена Сане. США заявляют, что их кампания бомбардировок является ответом на атаки хуситов на судоходные пути Красного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроены утечки секретов из Белого дома.

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    21 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Мировые лидеры высказались об ушедшем из жизни папе римском Франциске

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встретился с понтификом накануне его смерти, написал: «Я только что узнал о смерти папы Франциска. Мое сердце – с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Я был рад видеть его вчера, хотя было видно, что он очень болен».

    Вэнс отметил, что всегда будет помнить проповедь папы в первые дни пандемии COVID, назвав ее по-настоящему прекрасной, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования католикам всего мира, вспомнив о встрече с Франциском в Марселе в 2023 году и о его последнем визите на французскую территорию в декабре 2024 года. Макрон подчеркнул, что понтифик всегда был на стороне самых уязвимых и боролся за справедливость, человечность и братство, проявляя большое смирение и верность традициям.

    Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц отметил, что папа римский Франциск запомнится своим неустанным стремлением к справедливости и примирению, а его влияние вышло далеко за пределы религиозных границ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал понтифика добрым и чувствительным человеком, отметив, что его уход стал большой утратой для всей католической общины. Польский МИД напомнил о визите Франциска в Польшу в 2016 году и также выразил соболезнования всему католическому миру.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал папу Франциска исключительным человеком, который был голосом мира, любви и милосердия. Он подчеркнул, что понтифик посвятил свою жизнь служению миру и справедливости, а его смерть стала «колоссальной утратой для всех». Ас-Сиси выразил соболезнования Ватикану и последователям папы, добавив, что Франциск оставил великое наследие в гуманитарной сфере.

    Президент Израиля Ицхак Герцог отметил глубокую веру папы Франциска и его усилия по укреплению межрелигиозного диалога, а также связей Ватикана с еврейским миром. Герцог подчеркнул, что понтифик посвятил жизнь поддержке бедных и призыву к миру, а его молитвы о мире на Ближнем Востоке и возвращении заложников из сектора Газа должны быть услышаны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования католикам, отметив, что миллионы людей будут помнить Франциска как символ сострадания, смирения и духовного мужества. Моди напомнил о приверженности понтифика служению бедным и угнетенным, а также выразил благодарность за его любовь к народу Индии.

    Ранее 6 апреля папа римский Франциск впервые после длительного лечения появился на публике, когда он выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и поприветствовал верующих окрепшим голосом.

    В пасхальном послании он призывал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

    В Ватикане 21 апреля объявили о смерти папы Франциска в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

    В католических храмах России начались молитвы об упокоении понтифика, который скончался после продолжительной болезни.

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