МИД России выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Россия выразила соболезнования Святому Престолу из-за кончины Франциска

Tекст: Елизавета Шишкова

В сообщении на сайте МИД отмечается, что в России с прискорбием узнали о смерти папы Франциска и выразили глубокие соболезнования Святому Престолу и каждому католику. Понтифик, согласно заявлению, запомнится как выдающийся религиозный и государственный деятель, чье служение во имя мира и справедливости получило уважение миллионов людей разной веры.

В МИД подчеркнули, что в годы понтификата Франциска отношения России и Ватикана отличались конструктивным диалогом и совместными усилиями по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Также отмечается вклад понтифика в построение справедливого миропорядка и гармоничного сосуществования народов.

Дипломаты выразили надежду, что духовное наследие папы Франциска станет основой для его преемников и послужит укреплению мира, безопасности и стабильности в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск чувствовал себя плохо всю ночь перед смертью, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана. Как стало известно, папа Франциск скончался от инсульта.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад Франциска в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.