  • Новость часаТрамп объявил о намерении посетить похороны Папы Франциска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
    Религиовед назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска
    WP: Маск уйдет из правительства США из-за «потока неприятных нападок»
    Переговорные позиции России. Путин переиграл всех
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    Названа причина смерти папы римского Франциска
    Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    3 комментария
    21 апреля 2025, 23:12 • Новости дня

    Тысячи верующих простились с Папой Франциском на площади Ватикана

    Молитва за упокой Папы Франциска прошла у собора Святого Петра

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане, чтобы участвовать в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска.

    Как сообщает ТАСС, на площади Святого Петра в Ватикане прошла молитва за упокой Папы Римского Франциска, в которой приняли участие тысячи человек. Пасхальные украшения с площади были убраны к началу церемонии. Молитву возглавил кардинал Мауро Гамбетти, призвавший собравшихся продолжать молиться за Франциска.

    Среди присутствующих были паломники из разных стран, чьи лидеры выразили соболезнования в связи со смертью главы Римско-католической церкви. Папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни, на следующий день после Пасхи, которую в этом году католики и православные отмечали одновременно впервые за 11 лет.

    Причиной смерти Папы стал инсульт на фоне хронических респираторных заболеваний. За день до своей кончины Франциск благословил верующих на площади Святого Петра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России выразили глубокие соболезнования католическому миру по случаю смерти папы Франциска, особо отметив его вклад в укрепление мира и диалог между странами; понтифик скончался после перенесенного инсульта и последовавшей остановки сердца в возрасте 88 лет, согласно официальному медицинскому заключению; погребение папы Франциска, по ватиканским правилам, может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

    21 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви

    Религиовед Лункин назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска

    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя смерть папы римского Франциска.

    «В памяти людей папа Франциск останется как улыбающийся глава Церкви, таким он пришел в 2013 году и вдохновил католиков и вообще многих христиан в мире, поскольку заявил, что Ватикан не будет воздвигать новых границ, а будет их скорее разрушать. На этом и была основана миссия Франциска в самых разных направлениях. Он не боялся проявлять свои симпатии, высказывался достаточно свободно, даже если знал, что его будут критиковать со всех сторон, и либералы и консерваторы», – говорит Лункин.

    Прежде всего он отмечает идею папы отказа от ядерного оружия в мире, о пагубности любых войн и вооруженных конфликтов. Франциск не боялся призывать европейских политиков к порядку, открыто говорил, что гонка вооружений – это путь в никуда, к катастрофе.

    Кроме того, продолжает собеседник, понтифик поддерживал отношения с Русской Церковью и патриархом Кириллом, говорил о величии русской культуры тогда, когда все на Западе считали это предательством «европейских ценностей». Папа также запомниться как глава Церкви, который активно поддерживал иммиграцию и помощь всем нуждающимся, беженцам, приезжающим в Европу. При Франциске произошла историческая встреча в Гаване с патриархом Кириллом, а в Гаванской декларации были обозначены основные принципы, объединяющие две христианские Церкви – распространение агрессивного секуляризма, гонения на христиан в разных регионах мира, опасность мировых конфликтов.

    «У папы Франциска была идея мирового братства и социальной экономики, которая учитывает интересы обездоленных. Этот 2025 год стал по инициативе Франциска Годом Надежды, и эту надежду понтифик оставил всем в пасхальные дни», – считает религиовед.

    Новым понтификом станет человек, которого изберут кардиналы, скорее всего, из своей среды, объясняет эксперт. Выбирать и быть избранным может быть католик, как правило, кардинал, не достигший 80 лет. После бурного в плане идеологических споров между либералами и консерваторами правления Франциска папой могут избрать более сбалансированного лидера, который найдет язык и с теми, и с другими.

    «Вряд ли кардиналы будут экспериментировать с кандидатами из Нового света. Они по традиции изберут итальянца, который хорошо знает куриальные дела и европейскую и мировую политику, так как эта сфера вышла на первый план в рамках общей трансформации международных отношений. Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – заключил Лункин.

    В понедельник в Ватикане объявили, что в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Итальянские СМИ сообщают, что причиной смерти мог стать инсульт. Уточняется, что всю ночь перед смертью папа римский чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана. Похороны будут проводить по упрощенной системе.

    Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Британский монарх подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Также он подчеркнул, что российский лидер питал к понтифику большое уважение. В посольстве РФ при Ватикане обратили внимание на то, что в период напряженности в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью (РПЦ), проявляя стойкость к антироссийским настроениям.

    Коментарии (2)
    21 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скончавшийся в понедельник папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.

    В Ватикане сообщили о резком ухудшении состояния папы Франциска минувшей ночью, после чего утром стало ясно, что понтифик оказался на грани смерти. По словам источника в Ватикане, из резиденции папы поступил телефонный звонок, сказали быть наготове, но не пояснили к чему.

    Резкое ухудшение состояния стало неожиданностью, так как накануне Франциск присутствовал при оглашении пасхального обращения и благословил верующих на площади Святого Петра, где собрались не менее 35 тыс. человек, передает ТАСС.

    Между тем после известия о смерти папы Франциска, римская мэрия объявила об отмене всех запланированных на 21 и 22 апреля публичных мероприятий. В заявлении отмечается, что решение принято в знак скорби и уважения к Святому отцу. В частности, были отменены торжества по случаю 2778-летия основания Рима, традиционно сопровождающиеся торжественными шествиями и церемониями. В городе приспущены флаги на правительственном дворце Киджи.

    Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что прощание с понтификом будет открытым и пройдет в базилике Святого Петра, где помолиться и попрощаться с папой сможет любой желающий. Церемония будет публичной, дата похорон будет объявлена позднее с учетом пасхальных дней.

    Ранее в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии

    Телеканал Fox News в эфире с пасхальной литургией подписал Киев как часть России

    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

    Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальных богослужений из разных городов мира обозначил Киев как часть России. На экране с изображением собора в столице Украины появилась подпись: «Киев, Россия», передает РИА «Новости».

    Канал передавал прямые включения из храмов Ватикана, Москвы и Киева, где зрители могли видеть и слушать молитвы священнослужителей.

    Отмечается, что в 2025 году Пасху одновременно празднуют православные, католики и большинство протестантов.

    СМИ писали, что американские власти рассматривали возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев заявил, что признание США только Крыма не решит задачи Москвы, так как необходимо признание всех пяти новых российских регионов.

    Коментарии (7)
    19 апреля 2025, 00:31 • Новости дня
    Делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой

    Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла за Благодатным огнем

    Tекст: Денис Тельманов

    В канун Пасхи представители Фонда Андрея Первозванного отправились в Иерусалим за Благодатным огнем и получили благословение патриарха Феофила III на важную миссию.

    Как передает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного в пятницу прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем и посетила главные христианские святыни города, включая храм Гроба Господня, Александровское подворье и часовню Кувуклию.

    Делегацию возглавил глава попечительского совета фонда Владимир Якунин. На аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III Якунин отметил, что Иерусалимская церковь является материнской для православных конфессий и поблагодарил патриарха за укрепление христианского присутствия на Святой земле.

    Патриарх Феофил III, благословляя российскую делегацию, подчеркнул значимость их миссии «во времена, когда люди стремятся к разрушению».

    Он передал послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту России Владимиру Путину, выразив благодарность за выполненные обещания.

    «Самое главное – то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня», – сказал патриарх.

    Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и задержку вылета архиепископа Маркелла властями Молдавии.

    Патриарх выразил обеспокоенность данным инцидентом. Ожидается, что схождение Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля одновременно западными и восточными христианами.

    По информации фонда, Благодатный огонь будет доставлен в российские приграничные области и в столицу, где он попадет к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту не планируется, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии дважды не выпустили епископа Бельцкого и Фалештского Маркела из Кишинева в Израиль для участия в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме, в то время как делегация Бессарабской митрополии, лояльной президенту Майе Санду, смогла вылететь из Кишинева без препятствий.

    Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал срыв этой поездки знаком войны против православного мира.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 10:23 • Новости дня
    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо с ручной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на ночной пасхальной службе подарил патриарху Московскому и всея Руси яйцо из фарфора, расписанное вручную и украшенное изображением Владимирской иконы Божией Матери.

    Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где вручил патриарху Кириллу необычный подарок – пасхальное яйцо ручной работы. Подаренное изделие авторской работы выполнено из фарфора и расписано масляными красками. На яйце изображена Владимирская икона Божией Матери, передает ТАСС.

    По традиции президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками во время ночной службы. Пасха считается главным праздником года для православных христиан.

    В этом году праздник Светлого Христова Воскресения пришелся на 20 апреля. Богослужение в храме Христа Спасителя традиционно совершил патриарх Кирилл, а вместе с президентом на службе присутствовал также мэр Москвы Сергей Собянин.

    Президент Владимир Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество он обычно приезжает в храмы за пределами Московского региона, а на Пасху – в храм Христа Спасителя.

    В своем пасхальном поздравлении Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Благодатный огонь решили доставить в Россию на самолете им. Сергея Королева

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии Пасхи Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме отправили в Москву специальным рейсом на самолете Ту-204-300, названном в честь Сергея Королева.

    Благодатный огонь, зажженный в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставляется в Россию на самолете Ту-204-300, который носит имя Сергея Королева и принадлежит госкорпорации, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

    В ведомстве уточнили, что транспортировку осуществит делегация Фонда Андрея Первозванного. «Великая честь доставить Благодатный огонь самолетом Роскосмоса из Иерусалима в Москву», – отметил командир воздушного судна Игорь Братиньков.

    Точная дата и время прибытия святыни пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений в России.

    Представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь в Иерусалиме. Позднее самолет с Благодатным огнем, зажженным в храме, отправился из Тель-Авива в Москву.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 18:04 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

    Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет с Благодатным огнем, зажженным в храме Гроба Господня в Иерусалиме, отправился из Тель-Авива в Москву.

    Самолет с Благодатным огнем, который ежегодно доставляет в Россию делегация Фонда Андрея Первозванного, вылетел из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, передает ТАСС. Лампада с огнем будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве к праздничному богослужению по случаю Пасхи.

    Схождение Благодатного огня состоялось накануне православной Пасхи по юлианскому календарю – в этом году праздник отмечается 20 апреля, причем дата совпала для западной и восточной христианских церквей. Огонь появляется ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был распят и воскрес Иисус Христос. Именно в этом храме делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню, чтобы затем доставить ее в Россию.

    В Фонде сообщили, что Благодатный огонь отправится также в города приграничных областей России – Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других регионов страны. В столице огонь кроме главного собора получат еще 15 храмов. Массовая встреча в аэропорту не предусмотрена, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в передаче огня.

    Традиция привозить Благодатный огонь в Россию через Фонд Андрея Первозванного существует с 2003 года. Кроме доставки святыни, фонд также занимается организацией принесения мощей и проведением просветительских программ по благословению патриарха Московского и всея Руси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме ранее приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для его доставки в Россию.

    В храме Гроба Господня накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений на территории России.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 08:06 • Новости дня
    Якунин объяснил, почему делегация отправилась за Благодатным огнем позже обычного

    Якунин сообщил о задержке отправки делегации за Благодатным огнем из-за католической службы

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за совпадения дат православной и католической Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем позже обычного, начав путь в храм Гроба Господня лишь к 10 утра, сообщил глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

    Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправилась за Благодатным огнем в храм Гроба Господня позже обычного из-за совпадения православной и католической Пасхи, передает <РИА «Новости». Глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин уточнил, что утром 19 апреля в храме проходило католическое богослужение, поэтому делегация начала свой путь не в восемь, а в десять часов утра. По его словам, «это никак не повлияло на церемонию Благодатного огня – все проводилось в обычном порядке».

    Якунин также отметил, что никаких незапланированных препятствий делегация не встретила. Он подчеркнул, что храм Воскресения Христова и прилегающие кварталы находятся под особым контролем израильской полиции, и сложно представить, что могли бы возникнуть непредвиденные перекрытия движения, учитывая значимость события и число паломников.

    Глава Фонда сообщил, что специалисты заранее выбрали максимально безопасный маршрут перелета. Он добавил, что предоставленный «Роскосмосом» самолет Ту-204 позволил выполнить рейс до Москвы без посадок, что ускорило доставку Благодатного огня в храм Христа Спасителя. Якунин выразил благодарность госкорпорации «Роскосмос» за содействие в выполнении миссии по передаче огня патриарху Кириллу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для доставки его в Россию специальным рейсом на самолете Ту-204-300, названном в честь Сергея Королева. К началу пасхальной заутрени делегация привезла Благодатный огонь в столичный храм Христа Спасителя.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 14:16 • Новости дня
    Папа Римский в пасхальном обращении призвал к миру во всем мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пасхальном послании глава Католической церкви Франциск выступил с призывом к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

    Папа Римский, восстанавливающийся после тяжелой пневмонии, обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра с традиционным пасхальным посланием, передает РИА «Новости».

    Поздравляя верующих с Пасхой, он подчеркнул важность надежды на мир и попросил помнить о страдающих во всех горячих точках мира.

    В своей речи Франциск отметил, что в этом году Пасху католики и православные отмечают в один день. Понтифика призвал завершить вооруженные конфликты и поддержать население в Святой Земле, Палестине, Израиле, а также в Газе, где продолжающееся противостояние усугубляет гуманитарный кризис.

    «Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите огонь, пусть заложники будут освобождены и помощь будет оказана людям, голодающим и стремящимся к мирному будущему», – заявил он.

    Папа также напомнил о христианах Ближнего Востока и жителях Йемена, Мьянмы, Демократической Республики Конго, Судана, Южного Судана, и отдельно подчеркнул необходимость мира для Украины.

    Он обратился к мировому сообществу с призывом к подписанию и реализации окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что позволит достичь долгожданного примирения в регионе.

    В завершение своего обращения понтифик по традиции отпустил грехи всем, кто следил за трансляцией, и произнес благословение на латыни, несмотря на ослабленный голос.

    Ранее в Италии сообщали, что Папа Римский Франциск призывал ко введению пасхального перемирия на Украине.

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 13:28 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

    Патриарх Кирилл в Великую субботу призвал россиян прощать и покрывать ошибки любовью

    Tекст: Мария Иванова

    В Великую субботу перед Пасхой патриарх Кирилл подчеркнул важность прощения и спокойствия, напомнив, что даже в предпасхальной суете нужно хранить любовь к ближним и не поддаваться раздражению.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу напомнил о важности прощения и сохранения душевного спокойствия, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что этот день следует провести мудро: «Ни на кого не гневайтесь, ни на кого не сердитесь, всем прощайте, не допускайте никаких плохих чувств», – сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Он отметил, что, несмотря на бытовую суету и приготовления к Пасхе, важно сохранять силы для духовной встречи с Воскресшим Спасителем.

    Патриарх также посоветовал, если возникнет раздражение, обращаться к Господу в молитве. По словам главы Учебного комитета Русской православной церкви протоиерея Максима Козлова, если пасхальные приготовления мешают посетить храм и лишают душевного покоя, от них можно отказаться – это день покоя, напомнил священник.

    В этот день патриарх Кирилл провел Божественную литургию и освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя. После освящения инок Герасим, патриарший доброволец, рассказал агентству, что 11,5 тыс. куличей будут отправлены в ЛНР, Белгород и Курск.

    Пасху в Русской православной церкви в этом году отмечают 20 апреля. В этот день завершается Великий пост, и по традиции верующие освящают куличи, яйца и другие продукты, которые подают к праздничному столу после ночного богослужения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и напомнил, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

    Ранее архиепископ Савва предупредил, что покупка так называемых освященных куличей не может заменить участие в общей молитве и причащении. Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал делить пасхальные куличи с семьей и единомышленниками, а не есть их в одиночестве.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    РПЦ приветствовала объявленное пасхальное перемирие

    В РПЦ заявили о поддержке пасхального перемирия как древнего христианского обычая

    Tекст: Мария Иванова

    Русская православная церковь (РПЦ) высказалась в поддержку прекращения огня на Пасху, подчеркнув, что это соответствует многовековым христианским традициям.

    Русская православная церковь приветствует объявление пасхального перемирия, сообщил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

    «Церковь приветствует перемирие. Перемирия на дни великих христианских праздников – древний христианский обычай», – отметил представитель РПЦ. Он подчеркнул, что такие традиции имеют глубокие исторические корни и соответствуют духу христианства, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18.00 19 апреля и до полуночи с воскресенья на понедельник. Инициатива направлена на обеспечение безопасности и спокойствия в дни празднования Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.

    Вооруженные силы России приостановят боевые действия на Украине на время православной Пасхи.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 09:09 • Новости дня
    Названа стоимость приготовления пасхального кулича с глазурью

    Стоимость пасхального кулича с глазурью в России достигла 271 рубля

    Tекст: Мария Иванова

    Расходы на продукты для приготовления традиционного пасхального кулича с изюмом и глазурью весом 600 граммов весной составили около 271 рубля, самыми затратными оказались сливочное масло и сахарная пудра.

    Стоимость приготовления пасхального кулича с изюмом и глазурью составит этой весной 270,7 рубля, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата и открытых источников. Для расчета использовался традиционный рецепт выпечки весом приблизительно 600 граммов, а также одна порция белковой глазури.

    В набор ингредиентов для самого кулича входят молоко, яйцо, сливочное масло, мука, сахар, дрожжи и изюм. Для глазури потребуется сахарная пудра, лимонный сок и белок одного яйца. При этом стоимость пудры, дрожжей и изюма оценивалась по данным крупной сети супермаркетов, так как Росстат их не отслеживает.

    Самым затратным ингредиентом стал сливочное масло – его потребуется на 123,3 рубля. Существенную часть стоимости добавляет сахарная пудра (48 рублей), изюм (42 рубля) и яйца (22,1 рубля). Стоимость дрожжей и муки сравнительно невелика – 14,5 и 13,8 рубля соответственно.

    Наиболее доступными компонентами остаются сахарный песок (4,5 рубля) и лимонный сок (2,7 рубля). Таким образом, основная доля расходов приходится на масло и добавки для глазури, а сам кулич без украшения стоит дешевле, чем итоговое праздничное лакомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что покупка якобы освященных куличей не способна заменить участие в общей молитве и причащении на Пасху.

    Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал разделять пасхальные куличи с семьей и единомышленниками, а не есть их в одиночку. А протоиерей Михаил Потокин сообщил, что мусульманам и иудеям не запрещено употреблять пасхальные куличи, если они этого хотят, и предложил православным делиться праздничной трапезой.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Мировые лидеры высказались об ушедшем из жизни папе римском Франциске

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встретился с понтификом накануне его смерти, написал: «Я только что узнал о смерти папы Франциска. Мое сердце – с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Я был рад видеть его вчера, хотя было видно, что он очень болен».

    Вэнс отметил, что всегда будет помнить проповедь папы в первые дни пандемии COVID, назвав ее по-настоящему прекрасной, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования католикам всего мира, вспомнив о встрече с Франциском в Марселе в 2023 году и о его последнем визите на французскую территорию в декабре 2024 года. Макрон подчеркнул, что понтифик всегда был на стороне самых уязвимых и боролся за справедливость, человечность и братство, проявляя большое смирение и верность традициям.

    Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц отметил, что папа римский Франциск запомнится своим неустанным стремлением к справедливости и примирению, а его влияние вышло далеко за пределы религиозных границ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал понтифика добрым и чувствительным человеком, отметив, что его уход стал большой утратой для всей католической общины. Польский МИД напомнил о визите Франциска в Польшу в 2016 году и также выразил соболезнования всему католическому миру.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал папу Франциска исключительным человеком, который был голосом мира, любви и милосердия. Он подчеркнул, что понтифик посвятил свою жизнь служению миру и справедливости, а его смерть стала «колоссальной утратой для всех». Ас-Сиси выразил соболезнования Ватикану и последователям папы, добавив, что Франциск оставил великое наследие в гуманитарной сфере.

    Президент Израиля Ицхак Герцог отметил глубокую веру папы Франциска и его усилия по укреплению межрелигиозного диалога, а также связей Ватикана с еврейским миром. Герцог подчеркнул, что понтифик посвятил жизнь поддержке бедных и призыву к миру, а его молитвы о мире на Ближнем Востоке и возвращении заложников из сектора Газа должны быть услышаны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования католикам, отметив, что миллионы людей будут помнить Франциска как символ сострадания, смирения и духовного мужества. Моди напомнил о приверженности понтифика служению бедным и угнетенным, а также выразил благодарность за его любовь к народу Индии.

    Ранее 6 апреля папа римский Франциск впервые после длительного лечения появился на публике, когда он выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и поприветствовал верующих окрепшим голосом.

    В пасхальном послании он призывал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

    В Ватикане 21 апреля объявили о смерти папы Франциска в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

    В католических храмах России начались молитвы об упокоении понтифика, который скончался после продолжительной болезни.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 11:45 • Новости дня
    Католические храмы России начали молиться об упокоении скончавшегося папы Франциска

    Tекст: Мария Иванова

    В католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении папы римского Франциска, который скончался после продолжительной болезни.

    Во всех католических храмах России с понедельника начались молитвы об упокоении папы римского Франциска, передает РИА «Новости».

    Вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин отметил: «Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах».

    Папа Франциск скончался утром в понедельник в 8.35, об этом сообщил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

    Понтифик с 14 февраля проходил лечение в римской клинике «Джемелли» из-за бронхита, а позднее у него диагностировали двустороннюю пневмонию. За время пребывания в больнице Франциск пережил четыре дыхательных кризиса, дважды его жизни угрожала опасность, по словам врачей.

    23 марта папа Франциск был выписан из больницы после пяти недель лечения, ему была назначена длительная терапия и двухмесячный отдых, однако состояние здоровья продолжало вызывать опасения.

    6 апреля папа Франциск впервые после длительного лечения появился на публике, выйдя на площадь Святого Петра в инвалидной коляске.

    В пасхальном послании призывал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 13:50 • Новости дня
    Карл III назвал папу Франциска символом сострадания

    Карл III назвал папу Франциска символом сострадания и заботы об экологии

    Tекст: Мария Иванова

    Монарх Британии подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды, Карл III лично встречался с папой Франциском незадолго до смерти.

    Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, передает ТАСС.

    Монарх отметил, что был глубоко опечален новостью о кончине главы Католической церкви и добавил: «Его Святейшество будут помнить за его сострадание, обеспокоенность по поводу единства Церкви и неустанную приверженность общим интересам всех верующих и тех, кто по доброй воле работает на благо других». Карл III особо подчеркнул христианские взгляды понтифика на защиту окружающей среды, отметив, что его вера в заботу о творении как выражение веры в Бога нашла отклик у многих людей во всем мире.

    Карл III стал одним из последних, кто лично встретился с папой Франциском. Встреча состоялась две недели назад во время его государственного визита в Италию. Изначально планировался визит в Ватикан, однако из-за ухудшения состояния здоровья папы программу изменили, состоялась только личная встреча монарха с понтификом.

    Премьер-министр Кир Стармер также выразил «глубокие соболезнования» и заявил, что неустанные усилия папы Франциска «для продвижения более справедливого для всех мира оставят долговечное наследие». Сообщается, что соболезнования по поводу смерти понтифика выразили все ведущие политики Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

    В католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив его вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Другие мировые лидеры также выразили соболезнования, отметив его усилия по развитию межрелигиозного диалога, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    СМИ перечислили возможных кандидатов на пост папы римского
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию
    Суд в Перми оштрафовал сотрудника минкульта за драку с министром
    Ученые выявили связь между аутизмом и редким генетическим заболеванием
    Машина сбила ехавших на красный цвет подростков на электросамокате в Москве

    Аграрии показали чудеса роста производительности

    Одна из проблемных точек российской экономики – это более низкая производительность труда по сравнению с западными экономиками. Однако есть одна важная отрасль в России, где нам удалось добиться рекордных успехов по этому показателю. Речь идет о сельском хозяйстве. Как российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо

    «Пока на Украине и в Европе звучат милитаристские лозунги, мы обращаемся к человеколюбивым православным мотивам». Такими словами эксперты подводят итоги организованного Россией в зоне СВО пасхального перемирия – и объясняют, почему оно стало победой российской дипломатии и поражением киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия пробьет американский «Золотой купол»

    Старые планы США создать глобальную космическую систему защиты от баллистических ракет получили новое воплощение. Проект Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана переработан и теперь называется «Золотой купол». Какие были внесены изменения, при чем здесь Илон Маск и может ли «купол» прикрыть США от российских ядерных боеголовок? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............