Названа дата похорон папы Франциска в Ватикане

Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви

Религиовед Лункин назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска

Tекст: Татьяна Косолапова

«В памяти людей папа Франциск останется как улыбающийся глава Церкви, таким он пришел в 2013 году и вдохновил католиков и вообще многих христиан в мире, поскольку заявил, что Ватикан не будет воздвигать новых границ, а будет их скорее разрушать. На этом и была основана миссия Франциска в самых разных направлениях. Он не боялся проявлять свои симпатии, высказывался достаточно свободно, даже если знал, что его будут критиковать со всех сторон, и либералы и консерваторы», – говорит Лункин.



Прежде всего он отмечает идею папы отказа от ядерного оружия в мире, о пагубности любых войн и вооруженных конфликтов. Франциск не боялся призывать европейских политиков к порядку, открыто говорил, что гонка вооружений – это путь в никуда, к катастрофе.

Кроме того, продолжает собеседник, понтифик поддерживал отношения с Русской Церковью и патриархом Кириллом, говорил о величии русской культуры тогда, когда все на Западе считали это предательством «европейских ценностей». Папа также запомниться как глава Церкви, который активно поддерживал иммиграцию и помощь всем нуждающимся, беженцам, приезжающим в Европу. При Франциске произошла историческая встреча в Гаване с патриархом Кириллом, а в Гаванской декларации были обозначены основные принципы, объединяющие две христианские Церкви – распространение агрессивного секуляризма, гонения на христиан в разных регионах мира, опасность мировых конфликтов.

«У папы Франциска была идея мирового братства и социальной экономики, которая учитывает интересы обездоленных. Этот 2025 год стал по инициативе Франциска Годом Надежды, и эту надежду понтифик оставил всем в пасхальные дни», – считает религиовед.

Новым понтификом станет человек, которого изберут кардиналы, скорее всего, из своей среды, объясняет эксперт. Выбирать и быть избранным может быть католик, как правило, кардинал, не достигший 80 лет. После бурного в плане идеологических споров между либералами и консерваторами правления Франциска папой могут избрать более сбалансированного лидера, который найдет язык и с теми, и с другими.

«Вряд ли кардиналы будут экспериментировать с кандидатами из Нового света. Они по традиции изберут итальянца, который хорошо знает куриальные дела и европейскую и мировую политику, так как эта сфера вышла на первый план в рамках общей трансформации международных отношений. Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – заключил Лункин.

В понедельник в Ватикане объявили, что в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Итальянские СМИ сообщают, что причиной смерти мог стать инсульт. Уточняется, что всю ночь перед смертью папа римский чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана. Похороны будут проводить по упрощенной системе.

Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Британский монарх подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Также он подчеркнул, что российский лидер питал к понтифику большое уважение. В посольстве РФ при Ватикане обратили внимание на то, что в период напряженности в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью (РПЦ), проявляя стойкость к антироссийским настроениям.