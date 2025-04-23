Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Песков назвал представителя России на похоронах папы римского
Министр культуры Любимова представит Россию на похоронах папы римского Франциска
Министр культуры Ольга Любимова будет участвовать в церемонии прощания с папой Франциском, которая состоится 26 апреля в Ватикане.
Министр культуры РФ Ольга Любимова по указанию президента России Владимира Путина представит страну на похоронах папы римского Франциска, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», – заявил Песков журналистам.
Ранее стало известно, что церемония прощания с понтификом состоится 26 апреля в Ватикане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет. Дональд Трамп сообщил о намерении вместе с женой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Гроб с телом папы доставили в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались проститься с ним перед похоронами.