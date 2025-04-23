В Ставрополе стартовал финал фестиваля «Российская школьная весна»

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония открытия Национального финала III Всероссийского проект-фестиваля «Российская школьная весна» состоялась в Ставропольском крае. Более 1500 школьников из 80 регионов, прошедших региональные этапы, представили свои проекты на федеральном уровне. Мероприятие стало флагманским проектом Движения Первых и Российского Союза Молодежи, а также проводится при поддержке Министерства просвещения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в приветственной речи отметил: «Мы гордимся, что Ставрополье стало родиной и постоянной площадкой фестиваля. Этот год – особенный, год памяти и гордости. Мы отмечаем 80-летие Великой Победы, чтим наших защитников и подвиги сегодняшних героев. Желаю участникам ярких побед и незабываемых эмоций».

В церемонии открытия приняли участие более 700 артистов, а ее главная тема – «Путь юного героя». На сцене выступили известные артисты и коллективы, такие как MGGORDEEVA, ансамбли «Радуга» и «Наследие», а также популярные исполнители Анет Сай, AKMAL`, RASA и GUMA. Финалисты соревнуются в семи творческих направлениях и двух специальных номинациях. Всего в этом году подано более 35 тыс. заявок из всех 89 регионов.

В рамках фестиваля работают мастер-классы и интерактивные программы, а итоги конкурса подведут 25 апреля. Победителей объявят на церемонии награждения и гала-концерте, где будут вручены Гран-при в каждом направлении.