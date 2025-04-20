Десять россиян стали мультимиллионерами после выигрыша в лотерее

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десять участников лотереи «Мечталлион» стали обладателями по 10 млн рублей, разделив между собой суперприз в 100 млн рублей в тираже № 135, сообщает РИА «Новости». Об этом сообщили представители компании-организатора, отметив, что победители приобрели билеты в различных регионах страны.

Счастливые билеты были куплены в Алтайском и Приморском краях, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, а также в республике Северная Осетия-Алания. Кроме того, призы по 1 млн рублей выиграли жители Москвы, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областей, Дагестана, Краснодарского края, а также игроки, купившие билеты онлайн.

Общее количество выигрышных билетов в 135-м тираже составило более 1 млн, а общая сумма выплат достигла 225 млн 563 тыс. 720 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный пенсионер выиграл 20 млн рублей по подарочному лотерейному билету, американка случайно пожертвовала куртку с лотерейным билетом на 2,5 млн долларов, а житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей в лотерею при походе на рынок.