Tекст: Дмитрий Зубарев

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о попытке украинских военных прорваться в Белгородскую область. По его словам, после неудачи в курском приграничье противник попытался осуществить прорыв в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, которые граничат с Курской областью, передает РИА «Новости».

Герасимов отметил, что в Курской области продолжается зачистка от подразделений ВСУ в районах Горналя и Олешни силами морской пехоты. В частности, завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря, а штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому противника в Горнале и в прилегающих рощах на участке площадью 4,5 кв. километра. Генерал отметил, что противник сосредоточил там основные усилия.

Работа по окончательному освобождению лесных участков и Горнали в Курской области продолжается, подчеркнул Герасимов во время доклада президенту России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, полностью заблокировали остатки украинских сил в Горнале.

Как отметили эксперты, освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО.



