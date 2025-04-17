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    Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    Украина во время моратория атаковала энергообъекты России более 80 раз
    Генерала Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    17 апреля 2025, 14:01 • Новости дня

    Адвокат: Шамарин готов идти на СВО простым солдатом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Получивший срок за взятку бывший генерал и экс-глава управления связи ВС России – замначальника Генштаба Вадим Шамарин готов участвовать в спецоперации как обычный военный, заявил его адвокат Владимир Шелупахин.

    «Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом», – заявил Шелупахин ТАСС.

    Он добавил, что бывший генерал «мужественно» воспринял разжалование.

    В четверг суд лишил Шамарина звания генерал-лейтенанта и приговорил к семи годам колонии строгого режима по делу о крупной взятке.

    Ранее источник сообщал, что Шамарин якобы заключил сделку со следствием.

    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

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    17 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России

    Сенатор Климов: Президент Финляндии пиарится на Украине после неудачи на выборах

    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем. При этом он игнорирует недоговороспособность Киева и противоречит позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    «Александру Стуббу никто не давал полномочий выдвигать требования в адрес России», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что в Финляндии ранее прошли местные выборы, на которых правящая партия потерпела поражение. На этом фоне президент неслучайно поднял вопрос украинского кризиса, считает собеседник.

    «Его заявление продиктовано желанием попиариться. Кроме того, глава Финляндии пытается перевести внимание общественности от дел, которыми он должен заниматься, к теме, в которую его никто не просил лезть», – акцентировал Климов.

    Такими выпадами Стубб вредит и собственным гражданам, и перспективам урегулирования конфликта, поскольку создает видимость правильности поведения Киева, отметил, в свою очередь, Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Он напомнил, что украинская сторона не соблюдает мораторий на удары по энергоинфрастуктуре. При этом президент Финляндии громогласно заявляет о согласии Киева на «полное и безусловное прекращение огня». «Позиция России по этому вопросу изложена президентом: мы не пойдем ни на какие компромиссы в ущерб безопасности и своим интересам», – акцентировал дипломат.

    Спикер порекомендовал финскому президенту отложить все дела – «если таковые у него вообще есть» – и прочитать качественный учебник истории собственной страны, а также изучить политику Урхо Кекконена, который войне с Советским Союзом предпочел торговые отношения.

    «Сейчас Хельсинки действует против интересов своего народа. Местные власти проводят антироссийский курс, закрыли границу с Россией, практически прекратили торговлю с нашей страной. Ни к чему хорошему это не приведет», – заключил Долгов.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб «потребовал» от России согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Киева и инвестиций в украинскую промышленность, а также гарантии безопасности и «европейскую и евроатлантическую интеграцию» страны.

    «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое», – считает Стубб. Однако финский политик не стал упоминать, что киевские власти систематически нарушают даже мораторий на удары по энергообъектам.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта. Время и сроки его окончания будут зависеть от решения главнокомандующего, отмечал Дмитрий Песков.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 01:49 • Новости дня
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    «Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия <...> должна сделать то же самое», – заявил Стубб в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Во время переговоров в Финляндии украинский лидер обсудил со Стуббом вопросы оборонной поддержки Украины, инвестиции в ее промышленность, а также гарантии безопасности и перспективы «европейской и евроатлантической интеграции» Киева. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, но отметил наличие нюансов в этом вопросе, а также заявил, что Россия приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но не за свой счет.

    При этом Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике и выполняет его, тогда как Украина неоднократно нарушала этот мораторий.

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    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    17 апреля 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря

    «Северный Ветер» сообщил об «определенных успехах» российских войск у Никольского монастыря в Курской области

    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «добились определенных успехов в районе Никольского монастыря», но боевые действия все еще идут, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «"Бесстрашные" добились определенных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов боевые действия продолжаются», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются боевые действия с целью освобождения села Горналь, Никольского монастыря и хутора Олешня. Указывается, что некоторым группам ВСУ удалось сбежать «в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса».

    Как следует из сообщений родственников украинских военных, солдатам ВСУ в Суджанском приграничье украинское руководство пригрозило «репрессиями» против их родных и близких в случае сдачи в плен.

    Кроме того, сообщается, что «Северяне» пресекли попытки пеших групп противника «просочиться в направлении Поповки». При этом в направлении Демидовки попыток прорыва не было, но ВСУ «могут пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов». Также ВСУ предприняли две безуспешные контратаки в районе Веселовки и Журавки. Сорвана ротация украинских сил в районе Локни.

    «Общее продвижение "северян" на Сумском направлении составило свыше 1600 м, уничтожено десять единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    На Волчанском направлении российские штурмовики в ходе ожесточенных боев в городской застройке продвинулись более чем на 200 м.

    «За прошедшие сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали, что в Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Никольский монастырь).

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    16 апреля 2025, 23:46 • Новости дня
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз заявил, что ВСУ действуют «подло, как фашисты». «Выжигают дотла дома мирных жителей», – заявил он в Telegram.

    Он сообщил, что также сгорели две хозпостройки, повреждения получил социально-культурный центр. Атакам украинских дронов-камикадзе подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. Никто не пострадал.

    Напомним, накануне Богомаз сообщил, что в селе Хоромное из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов.

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    17 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Ермак с Умеровым прибыли в Париж для встречи с представителями США

    Ермак и украинская делегация прибыли в Париж для переговоров с США и Европой

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж, где состоятся встречи с представителями США, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыли в Париж для серии переговоров с представителями США и ЕС по ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале Ермака.

    «Запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции, желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции», – написал Ермак.

    Он добавил, что в ходе переговоров стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, 17–18 апреля в Париже на переговорах с коллегами по вопросу Украины будут находиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

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    17 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    ВСУ усилили минирование тылов России с помощью дронов

    ВСУ использовали беспилотники для минирования тыловых регионов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ стали активнее минировать тыловые районы России с помощью беспилотников, сбрасывая самодельные взрывные устройства на социальные и транспортные объекты, что приводит к трагедиям, как в Белгородской области, где погиб десятилетний мальчик.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотные летательные аппараты для минирования тыловых районов России, передает ТАСС. По словам замдиректора Национального центра помощи детям Сергея Цапенко, самодельные взрывные устройства сбрасываются на объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Такой подход ВСУ вызывает беспокойство, так как он направлен на запугивание и уничтожение мирного населения.

    Ситуация в Белгородской области стала особенно трагичной. Шестнадцатого апреля в селе Маломихайловка погиб десятилетний мальчик после взрыва суббоеприпаса типа «колокольчик» от американской гаубицы М777. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ребенок поднял боеприпас с земли.

    Цапенко пояснил, что в самодельных взрывных устройствах штатный взрыватель заменяется на электродетонатор, срабатывающий от сигнала платы инициации. По его мнению, такие действия не могут считаться военными и являются террористическими актами, нацеленными на мирное население. Важно информировать детей о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

    Национальный центр помощи детям активно занимается профилактикой минной опасности. Добровольцы проводят уроки безопасности в Запорожской, Курской и Белгородской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках и Севастополе. К настоящему времени такие занятия посетили более 2,5 тыс. школьников и студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать пути отхода своих подразделений, чтобы осложнить продвижение противника. Во время отступления ВСУ заминировали центр Красноармейска, угрожая безопасности мирного населения и инфраструктуры города. На Запорожском направлении ВСУ создали многослойные минные поля в попытке удержать позиции и затруднить наступление российских войск.

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    17 апреля 2025, 07:44 • Новости дня
    Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска планируют использование нестандартных подходов для освобождения Свято-Николаевского монастыря в Горнале, включая использование снайперов и FPV-дронов, сообщил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    Как сообщает ТАСС, российские войска готовятся к операции по освобождению Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь на Украине. Федутинов сообщил, что военные будут применять нешаблонные тактические подходы и использовать широкий арсенал средств для достижения успеха в этой операции.

    Федутинов отметил, что операция по зачистке монастыря будет сложной из-за его расположения на возвышенности и наличия подземных сооружений, а также в свете историко-культурной и религиозной значимости объекта. Он подчеркнул, что российские войска будут использовать наиболее подходящие средства и тактику для достижения целей.

    Среди используемых средств могут быть снайперы и FPV-дроны. По словам эксперта, дроны могут быть оснащены различными боевыми частями, что позволит эффективно вытеснять противника из укрепленных зданий, не разрушая их полностью. Таким образом, российские военные будут стремиться минимизировать разрушения, что особенно важно в контексте исторического и культурного наследия монастыря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале, также сообщалось, что было опубликовано видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

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    17 апреля 2025, 02:57 • Новости дня
    Стали известны подробности расследования против Смирнова

    Правоохранители сообщили о начале в 2024 году проверок в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Проверки в связи с тратами бюджетных средств, которые были выделены на оборонительные сооружения на границе Курской области, велись с 2024 года, сообщили в правоохранительных органах.

    «Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Указывается, что мероприятия начались после выявления данных о его возможной причастности к мошеннической схеме. При этом в правоохранительных органах заявили, что подозрения в отношении Смирнова находят подтверждение как в материалах дела, так и в свидетельских показаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

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    16 апреля 2025, 22:26 • Новости дня
    Российский боец рассказал о прорыве обороны ВСУ в Калиново за 24 минуты

    Боец Мультик описал, как ВС России прорвали оборону ВСУ в Калиново за 24 минуты

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы группировки «Юг» за 24 минуты прорвали оборону ВСУ в Калиново, используя отвлекающий маневр и противотанковые мины, что позволило оперативно взять контроль над территорией, сообщил штурмовик южной группировки войск с позывным «Мультик».

    Российская группировка войск «Юг» успешно прорвала оборону ВСУ в Калиново, ДНР, всего за 24 минуты, передает РИА «Новости».

    Штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Мультик» поделился подробностями операции, в ходе которой был использован отвлекающий маневр. Основной задачей стало уничтожение вражеского блиндажа с помощью противотанковых мин.

    По словам Мультика, первым этапом операции был подрыв блиндажа противника сослуживцем, что отвлекло внимание и дало сигнал для начала главного наступления. Мультик подошел к блиндажу, поджег мину и забросил ее внутрь. Когда мина взорвалась, это вызвало замешательство у противника, что позволило завершить операцию успешно и быстро.

    Операция была тщательно спланирована, и в ней участвовала группа огневой поддержки, прикрывавшая действия штурмовиков. Когда второй вражеский блиндаж был уничтожен, группа огневой поддержки приступила к выполнению своей части задачи.

    В Минобороны сообщили, что активные действия Южной группировки российских войск позволили освободить населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике.

    Освобождение Калинова дает возможность российским войскам расширить зону контроля на условно Центральнодонецком направлении и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения на укрепрайон Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск.

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    16 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, три артиллерийских орудия, два ЗРК «Стрела-10», две станции РЭБ и две радиолокационные станции ПВО.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 бронемашины, 2722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российская группировка войск нанесла поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни.

    Утром в среду сообщалось, что «северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».

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    17 апреля 2025, 01:16 • Новости дня
    Хинштейн заявил о «полном контакте» с правоохранителями по делу Смирнова

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Курской области «находятся в полном контакте» с правоохранительными органами в связи с расследованием дела экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», – приводит слова Хинштейна ТАСС.

    По словам Хинштейна, правительство области не намерено скрывать какую-либо информацию и рассчитывает на установление истины. Он выразил уверенность в том, что «и следствие, и суд объективно и беспристрастно во всем разберутся». Врио губернатора подчеркнул, что региональные власти готовы активно сотрудничать «и с правоохранительными органами, и со следственными, и с надзорными органами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Хинштейна был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в декабре 2024 года.

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    16 апреля 2025, 22:37 • Новости дня
    ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

    Силы ПВО России сбили ракеты ВСУ при атаке на Мелитополь, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ на Мелитополь, сбив ракеты на излете, в результате происшествия пострадавших нет, сообщили в администрации Мелитополя.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале администрации Мелитополя, российские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ на город Мелитополь в Запорожской области. По предварительным данным, ракеты были сбиты на подлете к цели.

    Сообщается, что звук взрыва был слышен в Мелитополе. По словам представителей администрации города, никаких повреждений инфраструктуры и жертв среди местного населения зафиксировано не было.

    Силы ПВО  успешно отразили атаку украинских беспилотников в Ивановской области, обломки которых упали в Шуе.

    Российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов ночью над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым.

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    17 апреля 2025, 00:58 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область повреждены дома и административные здания, ЛЭП, машины. В селе Борки при выполнении боевых задач ранен боец подразделения «Орлан», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что атакам украинских дронов подверглись села Муром, Белянка, Мокрая Орловка, Волчья Александровка, Николаевка, Березовка, поселок Красная Яруга. Повреждены административные здания, ЛЭП, частные домовладения, машины, в том числе грузовые. В Муроме полностью сгорел «недействующий объект торговли». Часть жителей села Мокрая Орловка осталась без электричества.

    Напомним, в селе Маломихайловка Шебекинского округа десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину-«колокольчик».

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