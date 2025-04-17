Генерала Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Военный суд признал генерала виновным по делу о крупной взятке, сообщил защитник ТАСС.

Он пояснил, что его клиента приговорили к семи годам колонии строгого режима. Также ему запретили состоять на госслужбе на семь лет, и лишили его воинского звания.

Гособвинение требовало приговорить генерала к 12 годам колонии и штрафу в 107 млн рублей.

Ранее источник сообщал, что Шамарин якобы признал вину в получении взятки в 1,4 млрд рублей и заключил сделку со следствием. По этим данным, генерал предоставил показания на интересующих следствие лиц.

Напомним, Шамарина обвиняли в получении взятки в 36 млн рублей. В армейских рациях, фигурирующих в деле, нашли комплектующие из США и Германии.