В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
Генерала Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке
Вынесен приговор главе управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину по делу о крупной взятке, сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.
Военный суд признал генерала виновным по делу о крупной взятке, сообщил защитник ТАСС.
Он пояснил, что его клиента приговорили к семи годам колонии строгого режима. Также ему запретили состоять на госслужбе на семь лет, и лишили его воинского звания.
Гособвинение требовало приговорить генерала к 12 годам колонии и штрафу в 107 млн рублей.
Ранее источник сообщал, что Шамарин якобы признал вину в получении взятки в 1,4 млрд рублей и заключил сделку со следствием. По этим данным, генерал предоставил показания на интересующих следствие лиц.
Напомним, Шамарина обвиняли в получении взятки в 36 млн рублей. В армейских рациях, фигурирующих в деле, нашли комплектующие из США и Германии.