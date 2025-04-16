Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
NYT: США закроют десятки посольств и консульств на каждом континенте
Госдеп США намерен сократить число диппредставительств за рубежом
Государственный департамент США планирует закрыть около 30 дипломатических миссий, что может повлиять на присутствие страны в Европе и Африке, пишет NYT.
Государственный департамент США планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за рубежом в ближайшее время, что может привести к значительному сокращению международного присутствия страны, пишет New York Times (NYT).
«Администрация Трампа рассматривает планы закрытия 10 посольств и 17 консульств, а также сокращения или объединения персонала нескольких других иностранных миссий, согласно внутренней служебной записке Госдепартамента, с которой ознакомилась газета», – сказано в материале.
Данное сокращение отвечает планам президента США Дональда Трампа оптимизировать затраты на работу департамента, однако есть и опасения в том, что так Вашингтон уступит жизненно важное дипломатическое пространство Китаю, в том числе в регионах мира, где США имеет большее присутствие, чем КНР.
«Шесть посольств, которые меморандум предлагает закрыть, находятся в Африке: Центральноафриканская Республика, Эритрея, Гамбия, Лесото, Республика Конго и Южный Судан. Меморандум рекомендует передать их функции посольствам в соседних странах», – уточняет NYT.
Меморандум также рекомендует закрыть два небольших посольства в Европе, в Люксембурге и на Мальте, дипломатические миссии в Гренаде и на Мальдивах, пять консульств во Франции – в Бордо, Лионе, Марселе, Ренне и Страсбурге, два в Германии – в Дюссельдорфе и Лейпциге, еще два, Мостар и Баня-Лука, находятся в Боснии и Герцеговине и другие.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты планируют увеличить число дипломатов в своем посольстве в Москве, чтобы иметь возможность выдавать визы россиянам и оказывать необходимые консульские услуги.