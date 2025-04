NYT: США закроют десятки посольств и консульств на каждом континенте

Трамп назвал руководство NBC «позорищем телевидения» США

Трамп: Глава NBC Брайан Робертс дискредитирует телерадиовещание США

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес главного исполнительного директора телекоммуникационной корпорации Comcast (входят телеканалы NBC и MSNBC – прим. ВЗГЛЯД) Брайана Робертса, заявив в соцсети Truth Social, что тот позорит репутацию американского телевидения.

«Ух ты! А ведь у фейковых новостей MSNBC реально низкие рейтинги! На самом деле, ненамного лучше, чем у катастрофы телевещания, известного как CNN.... Comcast, владелец обеих телеканалов (NBC и MSNBC) и ее председатель Брайан Робертс просто позорище американского телевещания (disgrace to the integrity of Broadcasting)!» – сказано в тираде Трампа, продублированной в его аккаунт соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Американский президент также отметил, что Comcast, у которого есть проблемная телесеть NBC, пытается избежать судебных исков, отделив NBC от MSNBC, но это не сработает.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками. При этом New York Times со ссылкой на источники 15 апреля сообщила, что Белый дом намерен поднять вопрос в Конгрессе о лишении госфинансирования вещательных компаний NPR и PBS.