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В Google создали нейросеть для общения с дельфинами
Компания Google разработала нейросеть DolphinGemma, способную анализировать и генерировать звуковые последовательности, имитирующие естественную коммуникацию дельфинов.
Проект реализован в сотрудничестве с Wild Dolphin Project, известной организацией, занимающейся изучением дельфинов с 1985 года, сообщил журнал Data Secrets в своем Telegram-канале.
Вес модели DolphinGemma составляет около 400 млн параметров, она способна работать даже на смартфоне благодаря своему небольшому размеру. В основе модели лежит токенизатор SoundStream, который позволяет извлекать паттерны и структуры из звуковых сигналов дельфинов.
В ходе тестирования выяснилось, что DolphinGemma может предсказывать следующий звуковой токен, анализируя дельфиньи звуки. В планах исследователей создание системы CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry), которая позволит установить общий «словарь» для общения с дельфинами с использованием привычных им объектов и явлений.
Разработчики обещают, что вскоре проект станет доступным для широкой общественности.
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