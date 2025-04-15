В Google создали нейросеть для общения с дельфинами

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект реализован в сотрудничестве с Wild Dolphin Project, известной организацией, занимающейся изучением дельфинов с 1985 года, сообщил журнал Data Secrets в своем Telegram-канале.

Вес модели DolphinGemma составляет около 400 млн параметров, она способна работать даже на смартфоне благодаря своему небольшому размеру. В основе модели лежит токенизатор SoundStream, который позволяет извлекать паттерны и структуры из звуковых сигналов дельфинов.

В ходе тестирования выяснилось, что DolphinGemma может предсказывать следующий звуковой токен, анализируя дельфиньи звуки. В планах исследователей создание системы CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry), которая позволит установить общий «словарь» для общения с дельфинами с использованием привычных им объектов и явлений.

Разработчики обещают, что вскоре проект станет доступным для широкой общественности.

Ранее российские ученые разработали нейроморфную систему, которая способна выборочно концентрироваться на важной информации, что значительно сокращает использование вычислительных ресурсов и делает возможным создание биосовместимых интерфейсов мозг-компьютер.