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В России создали искусственный нейрон для фильтрации данных
Ученые ЛЭТИ разработали нейроморфную систему для отделения ключевой информации
Ученые ЛЭТИ разработали нейроморфную систему, которая способна выборочно концентрироваться на важной информации, что значительно сокращает использование вычислительных ресурсов и делает возможным создание биосовместимых интерфейсов мозг-компьютер.
В России ученые из ЛЭТИ создали нейроморфную систему, которая способна отделять важную информацию от второстепенной, передает «Газета.Ru». Новая система позволяет эффективно фильтровать данные, сокращая использование вычислительных ресурсов в процессе машинного обучения. Нейронная цепь состоит всего из пяти элементов, а ее ключевой компонент – мемристор, произведенный в Пекине.
Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования ЛЭТИ Тимур Каримов заявил: «Нейроморфные системы на основе нашей модели могут выборочно концентрироваться на важной информации из входных данных. Это позволит значительно сократить вычислительные ресурсы, необходимые для машинного обучения». Нововведение характеризуется амплитудами спайков, сопоставимыми с амплитудами биологических нейронов, что делает устройство биосовместимым.
Данное изобретение открывает новые перспективы для создания интерфейсов мозг-компьютер и нервная система-протез. Нейроморфная электроника, действующая по аналогии с естественными нейронами, становится все более перспективной в условиях, когда традиционные компьютеры достигают пределов своих возможностей. Ученые надеются, что их разработки помогут в создании более эффективных и компактных вычислительных систем.
Математическая модель, разработанная командой, впервые позволяет управлять мемристором при малых токах и оценивать его характеристики, что открывает новые возможности для применения этих устройств в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийская компания Cortical Labs создала биокомпьютер на основе клеток мозга человека. Российские ученые создали нейросеть на основе жидкого света. Также в России разработали аппарат, читающий сны, для ускоренного восстановления пациентов после коронавируса.