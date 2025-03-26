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    Военный союз Британии и Евросоюза угодил в «рыбную» зависимость
    Опубликован список неприкасаемых объектов в России и на Украине
    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»
    Реальный план в отношении Украины. Почему Путин впереди
    Трамп получил «пять-шесть» условий России по Черному морю
    В Крыму заявили о неспособности Киева соблюдать правила в Черном море
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    Россия заявила о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    26 марта 2025, 08:35 • Новости дня

    В России создали искусственный нейрон для фильтрации данных

    Ученые ЛЭТИ разработали нейроморфную систему для отделения ключевой информации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые ЛЭТИ разработали нейроморфную систему, которая способна выборочно концентрироваться на важной информации, что значительно сокращает использование вычислительных ресурсов и делает возможным создание биосовместимых интерфейсов мозг-компьютер.

    В России ученые из ЛЭТИ создали нейроморфную систему, которая способна отделять важную информацию от второстепенной, передает «Газета.Ru». Новая система позволяет эффективно фильтровать данные, сокращая использование вычислительных ресурсов в процессе машинного обучения. Нейронная цепь состоит всего из пяти элементов, а ее ключевой компонент – мемристор, произведенный в Пекине.

    Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования ЛЭТИ Тимур Каримов заявил: «Нейроморфные системы на основе нашей модели могут выборочно концентрироваться на важной информации из входных данных. Это позволит значительно сократить вычислительные ресурсы, необходимые для машинного обучения». Нововведение характеризуется амплитудами спайков, сопоставимыми с амплитудами биологических нейронов, что делает устройство биосовместимым.

    Данное изобретение открывает новые перспективы для создания интерфейсов мозг-компьютер и нервная система-протез. Нейроморфная электроника, действующая по аналогии с естественными нейронами, становится все более перспективной в условиях, когда традиционные компьютеры достигают пределов своих возможностей. Ученые надеются, что их разработки помогут в создании более эффективных и компактных вычислительных систем.

    Математическая модель, разработанная командой, впервые позволяет управлять мемристором при малых токах и оценивать его характеристики, что открывает новые возможности для применения этих устройств в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийская компания Cortical Labs создала биокомпьютер на основе клеток мозга человека. Российские ученые создали нейросеть на основе жидкого света. Также в России разработали аппарат, читающий сны, для ускоренного восстановления пациентов после коронавируса.

    25 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны во вторник.

    В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

    Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

    На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

    В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

    В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

    Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,

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    25 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика
    Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Исполнительный директор Института Маккейна, экс-заместитель помощника министра обороны США, член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России, несмотря на все возможные последствия для Тбилиси, заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Информацию об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он напомнил, что в сентябре 2022 года Фаркас публично заявила, что «(президент России Владимир) Путин не может победить на Украине», в связи с чем «Грузия испытывает меньше опасностей со стороны России».

    «Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: "Ну и что?"» – отметил председатель парламента Грузии.

    «Вот эти слова: "Ну и что?", они лучше всего описывают отношение поддерживающих войну американских и европейских политиков к народу Грузии и его безопасности», – заявил Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента Грузии также напомнил, что недавно стипендиатом данного института стала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, одна из лидеров радикальной оппозиции.

    Как сказал Шалва Папуашвили, «заявление Фаркас не являлось личным мнением конкретной фигуры».

    «Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали, – сказал он. – Говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее».

    «На закрытых встречах эти месседжи были еще более открытыми и прямыми – от дипломатов, эмиссаров», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, аналогичную позицию разделяли грузинская оппозиция и НПО, которые призывали воевать против России.

    Ранее Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила от поддерживающих войну политиков Запада «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.

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    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

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    25 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

    Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

    Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.

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    25 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство обороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.

    Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».

    Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

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    25 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства, сообщили в Кремле. Данные меры вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России. Кроме того согласован взаимный запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.

    США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.

    Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

    Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.

    Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.

    Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.

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    25 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Эр-Рияде вернулись в русло 2022-2023 годов, но теперь с новым фактором – американское руководство проявляет особый интерес к результату, что напоминает переговоры о вывозе ядерного оружия с Украины 30 лет назад, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что, судя по комментариям главы МИД России Сергея Лаврова относительно переговоров, процесс вернулся в русло 2022-2023 годов. В то время шли сложные дискуссии по различным вопросам, включая Минско-Стамбульские соглашения и зерновую сделку.

    Лукьянов подчеркнул, что переговоры в этом жанре обычно показывают сдвиги только в контексте серьезных военных событий. Без таких событий переговорный процесс зачастую становится самоценным и не приводит к заключению соглашений. Это связано с политической культурой украинской стороны, которая проявляется с начала независимости, отметил политолог.

    Однако теперь, по словам Лукьянова, в переговорах появился фактор, которого не было с момента обсуждений вывоза ядерного оружия с Украины 30 лет назад – заинтересованное в результате американское руководство. Несмотря на опыт и умение добиваться успеха, американцам придется учесть, что украинская ситуация отличается от других мировых конфликтов, таких как в Колумбии или Гренландии, заявил он.

    «Сейчас, правда, есть фактор, которого давно не было (с переговоров о вывозе с Украины ядерного оружия 30 лет назад), – американское руководство, заинтересованное в результате. И вроде бы умеющее добиваться его, переламывая обстоятельства. Но украинский сюжет – не Колумбия и даже не Гренландия. Так что трампистам тоже предстоит узнать нечто новое для себя», – написал Лукьянов.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров не планируется обнародовать.

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    25 марта 2025, 20:07 • Новости дня
    В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с освободившимся по УДО Ефремовым

    Директор Театра Вахтангова Крок заявил об отказе сотрудничать с Ефремовым

    В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с освободившимся по УДО Ефремовым
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что не намерен возобновлять сотрудничество с актером Михаилом Ефремовым после его выхода по УДО.

    Крок заявил, что ДТП с участием актера в 2020 году, в результате которого погиб человек, стало закономерным итогом его деградации. «Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник», выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», – сказал Крок.

    Он также отметил, что театр не нуждается в услугах приглашенных артистов, в том числе Ефремова, поскольку у театра большая труппа, передает Lenta.Ru.

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    Вы поддерживаете досрочное освобождение актера Михаила Ефремова из мест лишения свободы?



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    10 комментариев

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Позже адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

    Коментарии (10)
    25 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость

    Politico: ЕС потребовал от Британии уступок по рыболовству ради соглашения о совместной обороне

    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ЕС настаивает на уступках Британии по рыболовству перед подписанием оборонного пакта, что влияет на будущее отношений между Лондоном и Брюсселем, пишет Politico.

    ЕС требует от Британии уступок в вопросе рыболовства для заключения совместного оборонного пакта, передает Politico.

    Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц подчеркнула необходимость быстрого прогресса в этом вопросе, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Украины и стран, активно наращивающих военный потенциал.

    Розенкранц заявила, что правительство Евросоюза вряд ли подпишет оборонное соглашение с Британией, если не будут разрешены вопросы доступа европейских рыболовных флотов в британские воды. Она добавила, что соглашение по рыболовству поможет укрепить доверие между Лондоном и Брюсселем.

    Старшие чиновники ЕС связывают решение вопросов обороны с рыболовством, подчеркнув, что Франция особенно заинтересована в получении более выгодных условий для своих рыболовов в обмен на обновление отношений с Британией.

    Британские чиновники надеялись, что план Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС быстро приведет к успеху в области безопасности и обороны, однако переговоры замедлились из-за рыболовства и других вопросов.

    Переговоры продолжаются, а их результат планируется представить на саммите 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии.

    Напомним, британцы не поддержали планы Стармера об увеличении военных расходов.

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    25 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о телах наемников без голов в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тела иностранных наемников без голов и кистей регулярно находят в приграничной зоне Курской области, так украинское командование пытается скрыть личности погибших, заявил командир спецназа «Ахмат» и замглавы главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

    На фронте были случаи, когда тела уничтоженных наемников оставались на территории, контролируемой российскими бойцами, рассказал Алаудинов, передает РИА «Новости».

    ВСУ, не имея возможности эвакуировать тела, отрубали головы и руки, чтобы затруднить идентификацию по отпечаткам пальцев и лицам. «Такие случаи фиксировались на разных участках фронта», – уточнил он.

    Генерал добавил, что подобные инциденты происходили не только в Курской области, но и на других участках фронта в зоне СВО. Два таких случая были выявлены недавно.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что Вооруженные силы Украины отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.

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    25 марта 2025, 21:17 • Новости дня
    Директор ЦРУ подтвердил использование Signal спецслужбами США
    Директор ЦРУ подтвердил использование Signal спецслужбами США
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США, сообщил шеф ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Американским спецслужбам, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие агентства, разрешено использовать мессенджер Signal в рабочих целях, сообщает ТАСС, об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Он подчеркнул, что использование Signal законно, если принимаемые решения документируются официальными каналами.

    Рэтклифф подтвердил свое участие в обсуждении через Signal военных операций в Йемене пару недель назад. Вокруг этого события разгорелся скандал, когда в чат по ошибке был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который позже написал статью о случившемся. Рэтклифф заверил, что обсуждения в мессенджере не включали секретную информацию.

    Он также сообщил, что мессенджер Signal был установлен на его рабочий компьютер вскоре после утверждения его кандидатуры на пост директора ЦРУ. Такая практика существовала и при предыдущей администрации Джо Байдена. Директор национальной разведки Тулси Габбард подтвердила, что в Signal не было обмена секретными данными, подчеркнув это утверждение на слушаниях.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и Украины, которые подпадают под временный мораторий на удары, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

    Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.

    Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

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    25 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Ефремов в исправительной колонии работал на швейном предприятии, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева.

    По словам Меркачевой, зарплата Ефремова составляла около 10 тыс. рублей в месяц , передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

    Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегаций стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

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    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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