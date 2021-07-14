Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19 Читающий сны аппарат для восстановления после коронавируса создали в России 14 июля 2021, 16:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российские ученые создали технологию воссоздания снов, она должна помочь при восстановлении после инсультов и коронавируса, заявил генеральный директор компании «Нейроботикс», участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев. Компания создала аппаратно-программный комплекс, нейрогарнитуру, которая сможет подключаться к специальным приложениям в телефоне или на ПК, передает РИА «Новости» со ссылкой на разработчика. Аппарат способен улавливать сигналы электроэнцефалограммы, определять активность мозга с поверхности головы и получать данные о состоянии мозга. Эта технология может применяться и для воссоздания снов, с помощью нее можно определить, какого рода сон видел носитель. «Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления», – пояснил Конышев. Ее можно применять во многих сферах, в том числе в восстановлении после коронавирусной инфекции. «Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)... Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития», – отметил разработчик. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в России создали боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно.

Мамонова не удалось перевести на самостоятельное дыхание 13 июля 2021, 17:37

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Врачи на данный момент не сумели вывести музыканта Петра Мамонова из медикаментозного сна и перевести на самостоятельное дыхание, сообщила его супруга Ольга. «Частичную ИВЛ хотели наладить, но вчера с утра все сняли – и опять в медикаментозный сон и полная ИВЛ. Не получилось у них это собственное дыхание. Теперь неизвестно, чего и как дальше», – пояснила супруга артиста RT. Она добавила, что его состояние остается стабильно крайне тяжелым. Ранее Ольга Мамонова она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта. Ученый раскрыл особенности распространения новой волны COVID в России 14 июля 2021, 05:56

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы», – приводит ТАСС слова замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Однако, как отметил ученый, регионы также находятся на разных этапах развития эпидемического процесса: некоторые уже прошли стадию стабилизации, в других отмечается фаза роста заболеваемости. Инфекционист добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться приверженностью населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам. Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 24702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СФ заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом 13 июля 2021, 21:00 Текст: Дарья Григоренко

Международные регистраторы намеренно затягивают одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для того, чтобы «расчистить пространство» для использования собственных вакцин, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Поскольку эта история [с регистрацией российской вакцины] тянется уже на протяжении многих месяцев, у меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, предъявляются, что называется, по гамбургскому счету – в каком-то завышенном режиме с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины и тем самым расчистить пространство для использования своих доморощенных», – пояснил Косачев в эфире радио «Спутник», передает ТАСС. Он также уточнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает по-максимуму «для того, чтобы любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять». Сенатор выразил надежду на то, что осенью вакцина будет одобрена. «Даже осень – весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур. Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже», –подчеркнул он. По его словам, любые ссылки на какие-либо инструкции, которые якобы до сих пор не выполнены, «теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени». Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности. На прошлой неделе ведущий научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность. В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%. Медики предупредили о росте детской заболеваемости коронавирусом 13 июля 2021, 18:05 Текст: Евгения Шестак

Медикам все чаще приходится сталкиваться заболеванием коронавирусом среди детей в ходе третьей волны COVID-19, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин в рамках дискуссии «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества» на площадке клуба «Валдай». «Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения», – цитирует Regnum Зябкина. По его словам, говорить о высокой летальности среди детей пока преждевременно, однако, «по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно 1%». Ранее врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости. Напомним, в Минздраве заявили, что возраст до 18 лет является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Тем временем ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. Онищенко призвал россиян прививаться «Спутником-V» и не охотиться за другими вакцинами 13 июля 2021, 18:11

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство. Поэтому прививаться надо тем, что рекомендуют врачи», - заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия выразил мнение, что Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса от других стран потому, что у граждан низкий уровень понимания ответственности не только за себя, но и за окружающих. «Во-первых, мы, советские люди, действительно были такими. Тогда у профессиональных психологов это называлось «социальный инфантилизм». Когда мы росли, то знали, что государство нас обязано вылечить нас, следить за нами. Даже были болезни, которыми было выгодно болеть: за них квартиры люди получали, из 12 месяцев по 8 могли находиться на курортах, лечениях, реабилитации. Это было наше поколение. Сейчас, слава Богу, поколение подрастает немного другим», – говорит Онищенко. Он объясняет, что на сегодняшний день народ интересуется медициной, технологиями, тем, что и как можно вылечить. Это показывает и нынешняя ситуация с пандемией коронавируса: люди добровольно проверяются, идут на исследования, изучают свой иммунный статус, что, безусловно, является новым явлением. Они интересуются вакцинами, рассуждают, какая лучше, а какая хуже, говорит Онищенко. «Но лично я против того, чтобы рассуждать о том, какая вакцина лучше и больше подходит. Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство, только оно работает не тогда, когда появилась болезнь, а она ее профилактирует. Это сложный медицинский препарат, и здесь должно быть так: если врач разрешил прививаться этим препаратом, не надо ждать того, что сам выбрал», – советует медик. Советским людям такой интерес к вакцинам не был свойственен, но сегодня идет все-таки явный перегиб, считает собеседник. Однако он бы не стал обвинять наших граждан в безалаберности, напоминая, что с конца августа 2020 года по ноябрь (за 3 месяца) из 146 млн граждан России привились 70 млн человек от гриппа. Эта кампания прошла незамеченной, но именно это и является показательным фактором того, что люди не проявляют безразличие к собственному здоровью и окружающих. «Сейчас же мы столкнулись с очень хорошо продуманной кампанией по дискредитации российских вакцин против коронавируса, которая в том числе идет из-за рубежа. Они ее проводят на внешнем контуре, не принимая наши препараты, да и недальновидные политики не остаются в стороне со своими необоснованными высказываниями», – убежден Онищенко. Депутат напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Кроме того, он напомнил, что при этом Франция – не лучший пример, поскольку сама находится на четвертом месте по заболеваемости в мире. Кроме того, в стране зафиксирована одна из самых высоких летальностей от COVID-19. Они не имеют собственной вакцины, но тем не менее, позволяют себе подобного рода высказывания, которые в том числе вводят в заблуждение и граждан России, говорит врач. «Второй момент: на прошлой неделе в одном государственном уважаемом издании была напечатана очень развернутая статья о том, что такое цельновирионная инактивированная вакцина («КовиВак» центра имени Чумакова, – прим. ВЗГЛЯД), в чем ее преимущества перед другими, и она (статья) имела большой резонанс. Но эта публикация при всей своей положительности играет отрицательную роль: она убеждает гражданина в преимуществах чумаковской вакцины, хотя «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России не менее хорош и эффективен», – рассказывает врач. В связи этим в столице случился ажиотаж вокруг данного препарата: в Москву «КовиВак» был доставлен в субботу, а уже в воскресенье он закончился, продолжает эксперт. «И что получается? Теперь люди говорят, что хотят привиться именно этой вакциной. А наладить ее огромное производство мы не можем, потому что это работа с опасным вирусом в Институте полиомиелита, где есть все условия, чтобы работать с опасными вирусами, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) коронавирус сегодня официально относит ко второй группе опасности. Вакцина «Спутник V» у нас уже производится на трех площадках десятками миллионов доз, но у «КовиВак» такого производства пока нет, это не налаживается быстро», – объясняет Онищенко. Он настоятельно не рекомендует ничего ждать, поскольку каждый препарат действительно имеет свои преимущества, но и у «Спутника V» их немало, зато препарат доступен. «Я ответственно заявляю, что по безопасности и эффективности и «Спутник V», и «КовиВак» одинаковы. Никакого особого отличия они не имеют. У «КовиВака» строят производственную базу, но пока неизвестно, когда она там будет готова, так что не нужно ничего ждать. Нужно идти и прививаться тем, что доступно. Но на сегодняшний день это является элементом, который сдерживает вакцинацию», – заключил медик. По данным на 13 июля всего в стране прошли вакцинацию 28,6 млн россиян. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аномальная жара и новый штамм COVID-19 стали причиной повышенной смертности в Москве 13 июля 2021, 16:56 Текст: Евгения Шестак

Рост смертности в Москве в июне обусловлен значительным влиянием двух основных причин: аномальной жарой и новым штаммом COVID-19, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. «Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости коронавируса. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случаев и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах – ежедневно от 1,7 до 1,9 тыс. человек», – сообщается на сайте Мосгорздрава. Отмечается, что больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ достигло 600-700 человек). Такой рост эпидемиологи связывают прежде всего с циркуляцией нового штамма заболевания (дельта), который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания. «Как следствие COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. От ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае», – говорится в сообщении. Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, назвали аномальную жару, которая привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт. «Таким образом избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды. Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», – сообщил депздрав. В ведомстве отметили, что вакцинация является единственным эффективным способом защиты от коронавируса и ее тяжелейших последствий. В Москве в 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8.00 до 22.00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, без записи вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои Документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них центр вакцинации в Гостином Дворе – один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. Ранее замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в регионах России разные, всего сейчас привито более 28,6 млн россиян. До этого глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%. Вакцинацию от COVID приостановили в Ульяновской области 14 июля 2021, 11:15

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции была приостановлена в Ульяновской области в связи с отсутствием вакцины, поступившие в регион комплекты прививок почти исчерпаны, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. В ведомстве сообщили, что «массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом», передает ТАСС. По данным пресс-службы, всего с начала прививочной кампании в область поступило 232 тыс. 942 комплекта вакцины, по данным на понедельник 12 июля, первым компонентом было привито 226 тыс. 512 человек, или 38% от числа жителей региона, которых планируется привить. При этом ежедневный темп вакцинации составляет порядка 5 тыс. человек. Всего в регионе развернуто 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, а также действует 31 выездная бригада. Пункты вакцинации, несмотря на отсутствие препаратов, продолжают работать, здесь каждый обратившийся может получить консультацию специалистов и записаться на прививку. В пресс-службе Минздрава области уточнили, что очередная партия вакцины «Спутник V» должна поступить в регион в четверг. Ранее вакцинацию приостанавливали в Хабаровском крае и Удмуртии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве 14 июля 2021, 13:36

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram. В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом. «Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты. По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке. «Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов. Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа. Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. Москвичам предложили сделать татуировки с QR-кодом для посещения кафе 14 июля 2021, 10:25

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вакцинированные или переболевшие коронавирусом жители Москвы смогут пройти в городские кафе по временной татуировке с изображением QR-кода, сообщает пресс-служба одного из авторов проекта – сервиса доставки еды Delivery Club. Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Татуировка будет держаться две недели. «С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города», – отметили в пресс-службе. В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Вспышка коронавируса произошла на борту британского авианосца «Куин Элизабет» 14 июля 2021, 10:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Вспышка коронавируса произошла на борту флагмана британских ВМС «Куин Элизабет», который вошел в Индийский океан, сообщает Би-би-си. Авианосец покинул 22 мая военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной авианосной ударной группы (АУГ). Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре, передает ТАСС. По данным Би-би-си, отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана, заболевшие выявлены и на других кораблях АУГ. Согласно сообщению пресс-секретаря авианосной группы, «проведение запланированных ранее тестов дало положительный результат на COVID-19 у небольшого количества членов экипажей». «Ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и это никак не повлияет на ее развертывание», – сказала она. Меры по смягчению последствий вспышки включают, в частности, ношение масок, социальное дистанцирование, добавила пресс-секретарь. Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер. В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи. Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19 14 июля 2021, 14:38

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов, отвечая на рекомендацию ВОЗ пока не прибегать к повторной прививочной кампании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не смешивать вакцины разных типов, а также пока отказаться от идеи ревакцинации, поскольку эффективность и безопасность этого пока мало изучены, передает Reuters. Кроме того, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников. «Думаю, что ВОЗ просто-напросто решает таким образом свои задачи. Им же нужно провакцинировать побольше людей во всем мире, поэтому и такие рекомендации. Но каждая страна в первую очередь будет решать свои задачи, это неизбежно, потому что своя рубашка ближе к телу. Хотя, безусловно, нам, как части мира, не покончить в целом с этой эпидемией, если мы не справимся с ней во всем мире», – считает Чепурнов. Поэтому, с одной стороны, необходимо наращивать выпуск вакцины и как-то думать о помощи бедным странам, передаче туда препарата, но и в то же время в стране обязательно должен сохраниться график вакцинации и ревакцинации, продолжает профессор. Причем как для переболевших, так и для граждан, которые прививались давно. «В принципе, уже хорошо установлено то, что для переболевших эффективна однократная вакцинация в определенные сроки. Они связаны со скоростью элиминации (вымирания) иммунитета, выраженного в количестве антител. Да, это еще не весь иммунитет, но тем не менее это очень значимый маркер. Я знаю достаточно много крепких здоровых людей, у которых по прошествии восьми–десяти месяцев после вакцинации вообще не показывает антител, и это нормально», – говорит специалист. Скорость распада антител в кровотоке – три недели, отмечает вирусолог. Это не означает, что через полтора месяца там совсем исчезнут антитела, поскольку вырабатываются новые, но после переболевания стимуляция сокращается, постепенно истощается слой клеток, которые производят антитела и так далее. А организм должен быть готов, причем не просто «проснуться» за счет клеток памяти в случае повторного заболевания, это может и не сработать. То есть должен быть определенный уровень антител, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса, которые обладают способностью «прицепляться» к клеткам с меньшим количеством рецепторов. «Производители антител или иммуноглобулинов на различных животных-донорах иммунизируют животных практически каждый месяц, чтобы получить еще больший всплеск антител относительно предыдущей вакцинации, или по крайней мере оставить их на том же уровне. Нам такое ни к чему, но при этом мы и не должны доводить до ситуации, когда антитела исчезнут полностью. Соответственно, нужно определиться со сроками: это будет либо некий общий срок (порядка 6–8 месяцев), либо люди должны индивидуально научиться следить за состоянием иммунитета по уровню антител», – объясняет Чепурнов. Оптимальная периодичность такой проверки – раз в три месяца, продолжает собеседник. Как только будет обнаружено, что титр антител низкий, следует пройти ревакцинацию или сделать «третий укол». Постоянно бегать и проверять себя на антитела нет никакого смысла, подчеркивает специалист. Кроме того, по мнению врача, самой подходящей для ревакцинации россиян станет вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова. «С учетом того спектра, который есть у нас в стране, а это две вакцины («Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «КовиВак»), лучше предпочесть второй препарат. Он не очень хорош для первичной вакцинации, но очень подходит для вакцинации после переболевания или для ревакцинации, потому что иммунитет поднимает хорошо, а реактогенность (свойство вакцины вызывать при введении в организм побочные эффекты, например повышение температуры тела – прим. ВЗГЛЯД) у него ниже», – советует вирусолог. Подводя итоги, он еще раз напомнил, что никак не согласен с аргупентами ВОЗ о том, что не стоит использовать «третий укол» или прибегать к ревакцинации. «Они вызваны их собственными интересами, и их надо решать по-другому: как заинтересовать страны побогаче, которые обладают большими производственными мощностями, и каким образом проводить вакцинацию во всем мире. Но нашей стране надо думать в первую очередь о своем населении и как организовать процедуру вакцинации или ревакцинации, какие сроки оптимальны. Для этого нужны исследования качественные», – заключил Чепурнов. Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что из-за постоянной мутации COVID-19 ученые пришли к выводу, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Определен допустимый перерыв между дозами вакцины от COVID 14 июля 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач рассказал, что делать, если пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок. Три из четырех российских вакцин от коронавируса предполагают введение двух компонентов препарата. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня, в зависимости от вакцины. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил главный врач сети клиник Борис Чурадзе. «Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию», – сказал он. Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он. «Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета», – сказал Чурадзе в интервью радио Sputnik. Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация. «Перемещения в другие регионы – это большие риски. В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск», – подчеркнул Чурадзе. Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново. «Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент», – сказал Чурадзе. Ранее руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса до одного или полутора месяцев делает прививку бессмысленной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе 13 июля 2021, 19:19 Текст: Алексей Дегтярев

Новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби», – сказал представитель фонда ТАСС. Он добавил, что фонд ожидает регистрацию вакцины со стороны EMA в ближайшие месяцы. Ранее ведущий научный журнал Nature заявил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность. В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%. Ученый объяснил связь между вакцинацией от COVID-19 и снижением числа госпитализаций в Британии 13 июля 2021, 19:10 Уменьшение числа госпитализаций людей с COVID-19 в Британии объясняется успешной кампанией по вакцинации, заявил профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества». «В Великобритании связь между заражением и госпитализацией, не учитывая смертность, была ослаблена. Не полностью, но наблюдается снижение. Частично это объясняется, по мнению многих людей, невероятно успешной кампанией по вакцинации», – приводит слова профессора РИА «Новости». Он добавил, что, по последним данным, 36 млн человек в стране из 66,5 млн населения уже получили первую дозу вакцины. Между тем минздрав страны сообщил, что за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 36 тыс. 660, скончались 50 человек. В последний раз такое количество смертей фиксировалось в апреле. Днем ранее количество инфицированных коронавирусом за сутки составляло 34 тыс. 471, умерли шесть человек. С начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился более чем у 5 млн человек, скончались более 128 тысяч. В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля. Эксперты призвали избежать переноса пандемии в онлайн 13 июля 2021, 18:42 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), который проходит с 6 по 15 июля в формате онлайн, подчеркнули существенно возросшую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во время пандемии коронавируса. В форуме принял участие Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации. «Мы должны сделать так, чтобы пандемия, которая произошла офлайн, не перенеслась в онлайн», – слова представителя России в Многосторонней консультативной группе Форума ООН по управлению Интернетом Романа Чукова, приводятся на сайте Центра. Он выступил в сессии группы ООН по информационному сообществу (UNGIS), посвященной ИКТ и направлениям действий Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). Отмечается, что они могут ускорить процесс достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) после пандемии коронавируса. Эксперт рассказал о состоявшемся в апреле этого года в Москве первом Молодежном Форуме по управлению Интернетом, одним из организаторов которого был Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации. «На Форуме было представлено Молодежное послание, составленное из идей участников о том, каким они хотят видеть цифровое пространство будущего. Одной из таких идей стало создание института Молодежного цифрового омбудсмена, которого мы и избрали на форуме. И мы призываем все страны мира подумать над тем, чтобы создать подобные институты у себя, потому что очень важно вдохновлять и вовлекать молодежь в процессы, связанные с цифровым развитием, так как она одна из главных двигателей прогресса», – рассказал он. Чуков также предложил провести следующий саммит ВВУИО в 2025 году для выработки новых ориентиров по развитию информационного общества и достижения ЦУР. Он напомнил, что в 2025 году Россия впервые проведёт ежегодную встречу Форума ООН по управлению Интернетом в рамках своего председательства. Спикеры подчеркнули существенно возросшую роль ИКТ во время пандемии коронавируса. Именно поэтому, несмотря на вызванный ею кризис, ИКТ стали одним из направлений глобального сотрудничества, которое сможет эффективно способствовать достижению ЦУР. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию является основной платформой ООН для последующей деятельности и обзора повестки в области устойчивого развития до 2030 года и ее 17 целей. В этом году темой форума стало «Устойчивое и плавное восстановление после пандемии COVID-19, которое способствует экономическому, социальному и экологическому аспектам устойчивого развития: построение всеобъемлющего и эффективного пути для достижения Повестки-2030 в контексте десятилетия действий и результатов для достижения ЦУР».