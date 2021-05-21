В России создали самостоятельно воюющих боевых роботов

Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание», рассказал, почему антироссийская позиция, которую занимают прибалтийские республики и США, напоминает ему поведение дворовых хулиганов.

Глава МИД напомнил, что когда Североатлантический альянс расширялся за счет включения в него новых членов из числа прибалтийских стран, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается.

«Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей и вообще их угнетали – кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали – «вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий и у вас на границах будет спокойно». Ничего подобного. Сейчас в НАТО и ЕС русофобское меньшинство, а прибалтийская тройка – лидер русофобского меньшинства, они постоянно требуют новых наказаний России. И надеются, что их американцы будут покрывать», – сказал министр, передает РИА «Новости».

«У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки – кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории. Но это жизнь. Я не согласен с тем, что мы спускаем все с рук. Этот период давно пройден», – продолжил он.

«А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а главное - обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор – это инструмент, и он может быть только равноправным. Миролюбие – да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, что будем, как бы мы не любили Льва Николаевича Толстого, подставлять вторую щеку. Не говорили мы этого», – заключил министр.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.