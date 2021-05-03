Первые боевые роботы получат крылья

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Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС

3 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

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В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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«Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

Сергей Козлов
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Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его так же невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру. Подробности...
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Четыре заблуждения о взятии Берлина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС
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    Первые боевые роботы получат крылья

    Искусственным интеллектом в первую очередь будут оснащены беспилотники    3 мая 2021, 12:20
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
    Текст: Алексей Анпилогов

    Освоение военного искусственного интеллекта (ИИ) в России должно выйти на новый уровень – в Минобороны появится целое специализированное управление, ответственное за внедрение такой техники. Почему искусственный интеллект имеет для военной области принципиальное значение и какое именно оружие будет оснащено им в первую очередь?

    До сих пор развитие «боевых роботов» в основном сдерживалось именно уровнем развития их управляющей части – искусственного интеллекта (ИИ). Смысл появления робота на поле боя вполне понятен: если можно не подвергать опасности жизнь военнослужащего, на выполнение сложного задания стоит послать робота. Иначе получится что-то вроде японского самолета-бомбы «Ока» времен Второй мировой войны, где в каждом аппарате вместо системы управления сидел летчик-камикадзе с билетом «в один конец».

    Концепция роботизации и «обесчеловечивания» военной техники уже отнюдь не нова – первые роботизированные системы, еще с примитивными исполнительными механизмами и с управлением по обычному радиосигналу или за счет простейших датчиков, также относятся еще ко времени Второй мировой войны. Здесь тоже отличились страны Оси: одну из первых настоящих систем управления использовала немецкая ракета «Фау-2». Она позволяла «Фау-2» поражать цели на значительном расстоянии, что стало для союзников неприятным сюрпризом: ведь такое «безлюдное» оружие тогда было в новинку, а урона «Фау-2» смогли нанести не в пример больше, чем японские «Оки».

    Разработка боевых роботов в нашей стране тоже имеет богатую историю. Испытания дистанционно управляемых танков в СССР проходили еще в 1930-е годы, а в производстве боевых беспилотников и «умных» ракет Советский Союз лидировал вплоть до 1991 года.

    Сегодня нас уже не удивляют ракеты, которые сами взлетают, выбирают курс или даже садятся – программируемые действия для сложной техники стали уже обыденной реальностью. Конечно, правильнее будет называть такую технику, действующую по заданным программам, роботизированными системами, потому что функции принятия ключевых решений в таком случае все-таки в большей степени зависят от оператора, то есть человека.

    Однако есть и другой факт: например, даже в существующей в современных БПЛА связке «оператор-аппарат» многие простые функции, такие как регулировка тяги или положение управляющих плоскостей – выполняются роботом, в то время, как оператор, например, лишь задает курс и скорость движения машины. Такой подход позволяет максимально разгрузить оператора для принятия важных управленческих решений, чтобы не отвлекать его внимание массой сложных и неочевидных процессов, характерных для любой современной техники.

    Кроме того, стоит поминать, что оператор БПЛА или дистанционно управляемого танка, сидя в удобном кресле, не «чувствует» машину так, как пилот или механик-водитель. Так что роботу волей-неволей приходится делать это за человека.

    В чем же состоит отличие просто роботизированной техники от полностью автономной, которой будет управлять уже настоящий, «взрослый» ИИ? По сути дела, программистам, конструкторам и инженерам сегодня нужно пройти до конечной цели совсем немного. А именно – замкнуть систему получения информации с поля боя на сложный аппарат принятия решений, который уже самостоятельно и автономно от человека примет максимально правильные ответные действия.

    Такой аппарат сможет не только превзойти оператора в скорости принятия решений, но и будет в гораздо большей степени защищен от действий противника. Ведь одним из главных способов борьбы с беспилотной техникой является глушение или перехват канала управления аппаратом, после чего робот становится или «бесполезным куском металла», или, что еще хуже – «болванчиком-перебежчиком», которому, например, можно скомандовать сесть на территории противника.

    На протяжении последних десятилетий тон в разработке систем ИИ для военных задавали США. Там за перспективные системы там отвечало агентство DARPA, под эгидой которого в последние годы ежегодно проходили даже показательные «соревнования» автономных роботов.

    Задачи, которые ставились перед участниками соревнований, были достаточно «мирными»: робот должен был открыть дверь, открутить кран, пройти полосу препятствий, поднять груз и т. п. Дополнительную зрелищность придавала антропоморфность роботов: «железные болваны» выглядели достаточно комично, напоминая неуклюжих клоунов, пытающихся на арене цирка показать смешную репризу. Однако в таких соревнованиях отрабатывались реальные системы: работа машинного зрения, создание динамичной 3D-картины окружения, проверка системы принятия сложных решений, отработка точных управляющих воздействий и систем обратной связи.

    После 2015 года дальнейшие конкурсы роботов проходили в закрытом режиме и под эгидой Пентагона, поскольку их военная направленность стала очевидной. Это позволяет предположить, что создание полностью автономных систем боя в США уже или вышло на финишную прямую – или же, как минимум, не за горами.

    В России подобными исследования занимается Фонд перспективных исследований (ФПИ). Одним из его проектов является роботизированная платформа, входящая в «экипировку солдата будущего». По заявлениям ФПИ, у бойца должен появиться личный помощник, которым станет робот-оруженосец. Комплекс может рассматриваться в качестве собственной «собаки» бойца, которая позволит ему решать свои задачи быстрее и удобнее, транспортировать его оружие и боеприпасы, обеспечивать связью, видеть дальше и в разных диапазонах, а также поражать цели собственным оружием.

    Однако, скорее всего, первыми настоящими автономными системами станут все-таки не наземные роботы, а беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

    Как заявили в Минобороны России, в оборонном ведомстве запланировано создание специализированного управления, которое займется вопросами развития искусственного интеллекта. На первом этапе системы ИИ будут внедряться в именно беспилотных летательных аппаратах.

    Такой выбор связан с тем, что, как ни странно, управление БПЛА и его окружение являются в гораздо большей степени «аналитическими», нежели, например, поле боя для колесного или, тем более, шагающего механизма. По сути, БПЛА перемещается в пустом и однородном пространстве, в котором несущественно влияние рельефа земной поверхности, отсутствуют «мертвые» зоны в окружающем пространстве, а все объекты, например самолеты противника, легко выделяются из окружающего фона.

    Кроме того, подготовка современного летчика – крайне дорогостоящий процесс, обходящийся в миллионы долларов.

    Да и скорость реакции у человека конечна: на быстрое изменение обстановки в воздухе, которое ИИ успешно «отработает», человек просто не успеет среагировать. Причем для оператора БПЛА это будет осложнено еще и запаздыванием сигнала, который все равно теряет драгоценные доли секунды в каналах между БПЛА и центром управления. Так что указанные скорости, на которых ИИ еще успевает отреагировать на изменение картины поля боя, для человека уже стали запредельными.

    Конечно, у БПЛА есть и свои трудности: он сам летит со скоростью несколько сот метров в секунду, а используемые против него противоракеты и вовсе могут достигать скорости в 2–3 км/c. Однако это определяет исключительно требования к быстродействию управляющего ИИ, в то время как алгоритмы поведения остаются достаточно простыми, а действия противника – предсказуемыми.

    Согласно концепции развития и боевого применения робототехнических комплексов на период до 2025 года доля роботов в общей структуре вооружения и военной техники российской армии должна достичь 30%. Весомая часть этих систем смогут стать не только роботизированными, но и полностью автономными, работающими под управлением искусственного интеллекта.


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