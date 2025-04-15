FT: США поставили ЕС перед выбором между Китаем и Америкой в сфере спутников

FT: США призвали ЕС выбрать между китайскими и американскими спутник-системами

Tекст: Ирма Каплан

Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр предупредил Евросоюз о необходимости выбора между спутниковыми системами Китая и США на фоне сомнений в надежности системы Starlink, сообщает Financial Times (FT).

«Если у Европы будет своя собственная спутниковая группировка, это здорово. Я думаю, чем больше, тем лучше. Но в более широком смысле, я думаю, что Европа немного зажата между США и Китаем. И это своего рода время для выбора», – заявил Карр.

Газета подчеркивает, что предупреждение со стороны Карра прозвучало на фоне сомнений европейских властей и компаний относительно надежности американской спутниковой системы Илона Маска Starlink, особенно после угроз Вашингтона прекратить ее работу на Украине.

Карр также выразил мнение, что европейские регуляторы предвзято относятся к технологическим компаниям США, обвиняя их в протекционизме и антиамериканском настрое.

FT напоминает, что британские телекоммуникационные компании BT и Virgin Media 02 входят в число компаний, которые опробовали технологию Starlink для предоставления услуг мобильной или широкополосной связи, хотя ни одна из них еще не подписала соглашение с провайдером.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французская компания Eutelsat планирует создать европейскую альтернативу Starlink через запуск новых спутников, заявила генеральный директор европейской компании Ева Бернек.