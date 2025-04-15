Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
FT: США поставили ЕС перед выбором между Китаем и Америкой в сфере спутников
FT: США призвали ЕС выбрать между китайскими и американскими спутник-системами
Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что Евросоюзу следует выбрать между китайскими и американскими спутниками на фоне сомнений в надежности Starlink, пишет FT.
Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр предупредил Евросоюз о необходимости выбора между спутниковыми системами Китая и США на фоне сомнений в надежности системы Starlink, сообщает Financial Times (FT).
«Если у Европы будет своя собственная спутниковая группировка, это здорово. Я думаю, чем больше, тем лучше. Но в более широком смысле, я думаю, что Европа немного зажата между США и Китаем. И это своего рода время для выбора», – заявил Карр.
Газета подчеркивает, что предупреждение со стороны Карра прозвучало на фоне сомнений европейских властей и компаний относительно надежности американской спутниковой системы Илона Маска Starlink, особенно после угроз Вашингтона прекратить ее работу на Украине.
Карр также выразил мнение, что европейские регуляторы предвзято относятся к технологическим компаниям США, обвиняя их в протекционизме и антиамериканском настрое.
FT напоминает, что британские телекоммуникационные компании BT и Virgin Media 02 входят в число компаний, которые опробовали технологию Starlink для предоставления услуг мобильной или широкополосной связи, хотя ни одна из них еще не подписала соглашение с провайдером.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французская компания Eutelsat планирует создать европейскую альтернативу Starlink через запуск новых спутников, заявила генеральный директор европейской компании Ева Бернек.