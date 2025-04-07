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Глава Eutelsat: Starlink на Украине заменить не получится
Глава Eutelsat признала неспособность заменить Starlink для связи на Украине
Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу через запуск новых спутников, заявила генеральный директор европейской компании Ева Бернек.
По ее словам, французская телекоммуникационная компания Eutelsat не способна конкурировать с американской системой спутниковой связи Starlink в сфере обеспечения связи на Украине, передает ТАСС. Бернеке в интервью изданию Politico подчеркнула, что Eutelsat не может взять на себя всю ответственность за каналы связи в стране, но может обеспечить связь для некоторых критически важных государственных служб.
Бернеке отметила, что вопрос зависимости от Starlink может быть решен в Белом доме или резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. Она также подчеркнула необходимость создания европейской альтернативы для конкуренции с американской компанией.
В настоящее время идут переговоры с ЕС о финансировании запусков дополнительных спутников, которые помогут увеличить пропускную способность сети в ближайшие годы. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил эту информацию и отметил, что такие меры необходимы для обеспечения устойчивости европейской телекоммуникационной инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работу на Украине, даже если он не согласен с киевской политикой. Американский предприниматель считал, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии». Отключение от Starlink вынудит ВСУ заново учиться воевать.