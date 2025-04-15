Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов
FT: ЕС изучает юридические возможности расторгнуть контракты на российский газ
В Евросоюзе рассматривают возможности разрыва контрактов на поставку российского газа без штрафов, что позволит избежать финансовых потерь для европейских компаний, сообщает газета Financial Times.
Европейский Союз изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты крупных штрафов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times
По данным издания, Брюссель рассматривает вопрос в рамках своей стратегии по отказу от российских энергоносителей.
Как говорится в публикации, целью является минимизация финансовых потерь, которые могут возникнуть у европейских компаний при разрыве контрактов. Внутри ЕС ведутся активные обсуждения правовых аспектов этого вопроса, чтобы найти максимально безболезненное решение для всех сторон.
Европейская комиссия перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ, чтобы «спастись» от зависимости от США.