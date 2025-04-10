В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре начался пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре началось возгорание, сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.
На тушение пожара отправились подразделения, в результате ЧП никто не пострадал, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В социальных сетях сообщили, что пожар начался в колонне технологической установки, находящейся на высоте в 50 метров, там воспламенился бензин.
В начале марта на уфимском НПЗ начался пожар, предположительно, его причиной стали технологические процессы.