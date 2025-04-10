Андрей Логинов назначен ректором РГГУ

Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

«Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

«Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

«Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.