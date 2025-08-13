  • Новость часаЗвонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР
    Минцифры: Ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp снизят число мошенничеств
    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 17:07 • Новости дня

    Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО

    Министр обороны Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО

    Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    В Москве министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, затронув вопросы беспилотных систем и социальной поддержки участников спецоперации.

    Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    В обсуждении основной акцент был сделан на вопросы производства и поставок беспилотных систем для нужд Вооруженных сил России, организации их ремонта и восстановления прямо в подразделениях, а также повышения эффективности применения и противодействия беспилотникам противника. Отдельно рассматривались разработки Народного ОПК в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, разведки, безэкипажных катеров и других современных вооружений.

    Военные корреспонденты поделились своими предложениями по совершенствованию социальной поддержки участников спецоперации и улучшения медицинского обеспечения российских военнослужащих на линии боевых действий.

    Примеры новых видов вооружения и техники были представлены военкорам накануне самой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военкор отметил главное достижение Вооруженных сил России за все время спецоперации на Украине.

    Военкоры рассказали о подвиге майора, проявившего героизм при обороне Курской области.

    13 августа 2025, 08:35 • Новости дня
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России заняли позиции на западных окраинах Колодезей, после чего украинские подразделения отступили за пределы населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что армия России заняла позиции на западных окраинах села, после чего «подразделения вооруженных формирований Украины были выдавлены за пределы Колодезей». По его словам, на данный момент боевые столкновения происходят за пределами населенного пункта. Марочко уточнил, что российские военнослужащие продолжают зачистку окрестностей села параллельно с боями за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о продвижении армии России у Колодезей в ДНР. Российские силы ранее заняли часть поселка Колодези.

    В июне Россия отразила атаки ВСУ у Зеленой Долины и Колодезей.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 08:17 • Новости дня
    ВСУ начали перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак, сообщили в российских силовых структурах.

    По словам силовиков, ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп в Сумской области, готовясь к возобновлению атак, передает РИА «Новости».

    По данным источника, в течение последних суток наблюдалось снижение интенсивности боевых действий на сумском направлении. Исключением стали бои в районе населенного пункта Юнаковка, где столкновения сохраняются.

    Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    В Сумской области продолжается усиление систем ПВО, однако один из зенитных комплексов ВСУ под Ворожбой был уничтожен российскими войсками.

    Российская группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 05:31 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 13:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий подразделений группировки «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Рубежного, Димитрова, Артемовки, Веселого, Новоалександровки, Удачного, Родинского, Полтавки, Красноармейска в ДНР, Филии и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак» и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Новой Сечи, Юнаковки, Варачино, Корчаковки, Перше Травни и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Чугуновкой и Гатищем в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднего, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) и Ковшаровки в Харьковской области.

    Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, канадская боевая бронемашина Senator, две 155-мм гаубицы М198 производства США.

    Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ у Плещеевки, Звановки, Северска, Клебан-Быка, Закотного и Иванополья в ДНР.

    Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад с матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, Сосновки в Днепропетровской области и Искры в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три бронемашины и две польские 155-мм самоходных артиллерийских установки Krab. Уничтожены две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Степногорска, Приморского, Каменского, Юрковки, Новоандреевки в Запорожской области и Бургунки в Херсонской области.

    Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Луначарское в ДНР. В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    Politico: США призвали Киев реалистично оценить боеспособность Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рекомендовали украинскому руководству подходить к своим военным возможностям более прагматично на фоне предстоящих переговоров лидеров России и США на Аляске, сообщила газета Politico.

    Газета Politico, ссылаясь на американского чиновника, сообщает, что власти США призвали украинское руководство более реалистично оценивать возможности своей армии, передает РИА «Новости».

    Американская сторона рекомендовала Киеву быть прагматичными и трезво учитывать свои ресурсы. По данным газеты, США указали, что Украине следует сопоставлять планы с актуальными боевыми возможностями.

    Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина, по мнению экспертов, не готова к послевоенной реальности.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады на Сумском направлении не желают выходить на передовые позиции, утратишие защитные свойства, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, в подразделении наблюдается снижение дисциплины и морально-психологического состояния.

    «В 95-й ОДШБр фиксируется снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния. Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия бойцов «Севера», – сообщили в структурах.

    По их словам, на наблюдательных постах Вооруженных сил Украины из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии полностью выполнять свои задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Север» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области. Командование ВСУ усилило группировку ПВО в регионе. Пропавших под Сумами украинских солдат приравняли к дезертирам.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    МИД: Зеленский продолжает отказываться от пленных украинцев

    МИД: Зеленский продолжает отказываться забрать пленных солдат ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Киев по-прежнему отказывается забирать тысячу украинских военнопленных, чьи фамилии были опубликованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них – солдаты и матросы, сообщил ранее источник в военно-дипломатических кругах.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине

    Экс-разведчик Чинкуини: На Украине осталось не менее 51 французского наемника с 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

    Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

    В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

    По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

    Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

    В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций против саммита на Аляске

    Захарова заявила о планах Киева сорвать российско-американские переговоры

    Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций против саммита на Аляске
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, намеченными на середину августа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима», передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Киев намерен сорвать российско-американские переговоры, запланированные на 15 августа.

    Дипломат прокомментировала информацию Минобороны России о готовящихся со стороны Украины действиях для срыва саммита.

    Захарова подчеркнула: «Уже стало их преступным почерком».

    Отмечается, что в МИД России выразили обеспокоенность эскалацией провокационной деятельности Киева в преддверии важных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Захарова раскритиковала инициативу украинских властей по ограничению использования русского языка в стране. Она также высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:51 • Новости дня
    Сербский снайпер рассказал об угрозах и поджоге дома за критику властей Сербии

    Снайпер Берич сообщил о поджоге дома в Чехове за критику властей Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербский доброволец Деян Берич заявил, что его дом в подмосковном Чехове был подожжен после отказа прекратить критиковать власти Сербии.

    Информацию о произошедшем передает ТАСС. По словам Берича, ему предлагали деньги за молчание о позиции по сербским властям, однако он отказался. Вскоре после этого неизвестный серб, которого зафиксировала камера, поджег его дом в Чехове.

    «Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо о властях Сербии. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», – рассказал Берич.

    Он добавил, что в день поджога его могло не быть в живых, если бы он остался дома.

    Доброволец считает, что зарубежные спецслужбы специально ищут сербов с финансовыми трудностями в России, чтобы привлекать их к терактам. По его словам, одному из таких граждан Сербии за устранение Берича предлагали около 15 млн рублей.

    Берич также отмечал, что простые сербы негативно относятся к поставкам сербского оружия на Украину и считают Россию близкой страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский народ относится отрицательно к поставкам сербского оружия на Украину через третьи страны.

    Митинги в Белграде носят национальный характер, однако Александр Вучич заявил, что протесты пытаются контролировать внешние силы, прежде всего Британия.

    Президент Сербии Александр Вучич выступил в Пионерском парке и призвал граждан к миру, пообещав, что государство выполнит свою работу независимо от ситуации.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:03 • Новости дня
    ВС РФ уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через водохранилище

    Войска России ликвидировали военнослужащих ВСУ на Клебан-Быкском водохранилище

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Южной группировки нанесли удар по украинской группе, которая пыталась пересечь водохранилище на моторной лодке в ДНР.

    Группа военнослужащих ВСУ была уничтожена при попытке пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Министерстве обороны России, военные Южной группировки применили артиллерию по целям, скорректированным расчетами беспилотных летательных аппаратов.

    «В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке». Подробности о точном числе ликвидированных бойцов не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Константиновском направлении в ДНР уничтожены боевая бронемашина «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ.

    Продвижение российских войск под Константиновкой заставило украинские силы покидать позиции, не успевая подготовить укрепления. Оборона ВСУ на Константиновском направлении рухнула после потери Часова Яра.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:43 • Новости дня
    Британскому наемнику продлили арест в Москве

    Лефортовский суд подлил арест британскому наемнику Хейдену

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд принял решение о продлении срока содержания под стражей для Хейдена, который был задержан российскими военными и этапирован в Москву.

    Суд продлил арест британскому наемнику Уильяму Хейдену, взятому в плен под Торецком, сообщает ТАСС. Хейден был этапирован в столицу для проведения следственных действий и судебно-медицинских экспертиз. Заседание проходило в закрытом режиме.

    Ранее Хейден служил в британской армии, а после разжалования работал в магазине электроники. В 2023 году он прибыл в Тернополь, где заключил контракт с ВСУ. По словам Хейдена, в иностранном легионе ВСУ воюют представители разных стран, но большинство составляют колумбийцы.

    В беседе с российскими СМИ Хейден отметил серьезные проблемы с вооружением у ВСУ и негативное отношение командиров к подчиненным. Он также заявил, что стал свидетелем военных преступлений иностранными наемниками, включая убийства мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки заявил, что на Украине остаются не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют там с 2014 года.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых состоят в 3-й штурмовой бригаде, а некоторые из них ранее проходили подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 02:06 • Новости дня
    Азаров заявил о возможностях Путина и Трампа достичь мира

    Азаров оценил влияние Путина и Трампа на мир на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    О возможностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Украине рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

    Азаров подчеркнул, что сам факт назначения встречи на Аляске уже вызвал значительные ожидания в мире, в том числе лично у него.

    В ходе беседы он заявил: «Возможности и Путина, и Трампа с точки зрения достижения мира на Украине огромные. Их влияние в мире тоже большое».

    По мнению Азарова, не стоит ждать немедленных результатов. Он пояснил, что на быстрое решение надеяться не приходится, но отметил: «То, что это начнет происходить, хочется надеяться».

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров, уточнив, что их главной темой станет обсуждение путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ назвали несколько возможных мест для встречи президентов России и США, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Белый дом заявил, что Дональд Трамп хочет использовать переговоры с Владимиром Путиным для прояснения позиции Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    По данным Минобороны России, в Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирного населения после провокации.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:39 • Новости дня
    Группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения группировки «Север» продвинулись на нескольких участках фронта, заняв новые здания и позиции, а украинские войска понесли значительные потери.

    Продвижение российских войск в Харьковской и Сумской областях продолжается, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении интенсивность боевых действий снизилась, за исключением Юнаковки, где бойцы «Севера» смогли продвинуться на четыреста метров и овладеть восемью зданиями.

    В районе Яблоновки военнослужащие сорвали попытку контратаки со стороны ВСУ, после чего противник не предпринимал активных действий. На фронте в Теткинском и Глушковском районах изменений не произошло, авиация продолжает обстрелы по украинским скоплениям. В 95-й одшбр ВСУ зафиксировано снижение дисциплины и отказ выдвигаться на передовые позиции из-за потерь и усталости.

    В Харьковской области идут ожесточенные бои в лесу у Синельниково, где подразделения «Севера» заняли две позиции и продвинулись на двести метров, отразив контратаку. В Волчанске, на левом берегу реки Волчья, расширен плацдарм и занято три здания. На Липцовском направлении противник использовал дроны типа «Баба Яга», большая часть которых сбита. В районе Меловое-Хатнее изменений не произошло, уничтожены два пикапа ВСУ вблизи Хатнее. Ранее был накрыт опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщается о потерях среди личного состава противника.

    По итогам суток ВСУ потеряли более 180 человек, из которых свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской областях. Было уничтожено несколько единиц техники и вооружения, включая ББМ, минометы, станции спутниковой связи, беспилотники, склады и пикапы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту и ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Российские войска на Константиновском направлении в ДНР уничтожили боевую бронемашину «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ. За последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють».

    Комментарии (0)
    Главное
    Вучич отказался участвовать в следующих президентских выборах
    Названо место проведения учений «Запад-2025»
    Карапетян пообещал создать политическое движение в Армении
    Турецкая авиакомпания AJet запретила использование пауэрбанков на борту
    Названы поддержавшие Нобелевскую номинацию Трампа мировые лидеры
    WSJ: В Кремниевой долине занялись созданием генетической «суперкасты» детей
    Депутаты предложили разрешить узнавать кредитную историю будущего супруга

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации