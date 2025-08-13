Победитель «Лидеров России» создал нейропомощника для абитуриентов

Tекст: Валерия Городецкая

Разработка нейропомощника была реализована при участии большой команды специалистов под руководством победителя второго сезона конкурса «Лидеры России» Павла Клепинина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Интеллектуальный бот по имени Академий ориентирован на абитуриентов и их родителей: он объясняет правила приема, помогает с оформлением документов, рассказывает о факультетах и программах, выдает персональные рекомендации для бакалавриата и специалитета.

«Наш Академий – действительно интеллектуальный бот. Он генерирует ответы, а не использует базу шаблонов, анализирует контекст из 40 тысяч источников, учится на новых запросах, даже на неожиданных. Например, у него спрашивали, как обойти проверку на плагиат. В день Академию поступает более 500 вопросов, он отвечает на них в любое время суток», – подчеркнул Клепинин.

Архитектура бота основана на больших языковых моделях (LLM) с открытым кодом, разработанных Исследовательским центром искусственного интеллекта академии. Сервис создан как микросервис, что позволяет интегрировать его в любую IT-инфраструктуру. Регулярное дообучение нейропомощника проводится по вопросам поступающих и их родителей, учитываются реакции пользователей.

Планируется, что к завершению приемной кампании 2025 года бот будет обучен до уровня сотрудника приемной комиссии, а затем функциональность расширят на магистратуру, колледжи, лицей и региональные кампусы академии.