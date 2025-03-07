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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня

    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщается, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммита ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, сообщает Agence France-Presse.

    Согласованный в Брюсселе план ReArm EU был выдвинут Еврокомиссией, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро, которые она займет на рынках капитала и передаст странам в виде кредитов на закупку оружия в Европе. В частности, речь идет о производстве систем ПВО в ЕС и оружии для Украины. Также планируется рост расходов на оборону, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия в виде госкредитов самими странами ЕС. На военную промышленность также хотят потратить средства программы развития депрессивных регионов Евросоюза (Cohesion Policy).

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

    Лавров сравнил высказывания Макрона со словами Гитлера и Наполеона

    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Лавров отметил, что в отличие от Наполеона и Гитлера, которые открыто заявляли о необходимости завоевания России, Макрон «не очень изящно заявил», что необходимо противостоять России для защиты Франции и Европы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Макрон может принять бездумные решения ради спасения своей репутации, которая уже «безнадежно растоптана» во Франции.

    При этом глава МИД России отметил, что риторика французского президента указывает на желание укрепить свои позиции внутри страны, и такие действия могут привести к опасным последствиям во внешней политике.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Макрона со сказочным персонажем – «атомным Оле-Лукойе».

    Напомним, президент Франции в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания.

    Макрон также заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал авантюрой предложение Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС.

    Коментарии (2)
    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

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    6 марта 2025, 17:27 • Новости дня
    Eutelsat готов поставить Киеву 40 тыс. терминалов на замену Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская компания Eutelsat готовится увеличить количество терминалов связи на Украине, достигнув отметки в 40 тыс. штук в ближайшие месяцы, что позволит заменить текущие системы Starlink.

    Генеральный директор французской компании Eutelsat Ева Бернеке в интервью агентству Bloomberg выразила готовность компании поставить на Украину 40 тыс. терминалов спутниковой связи. В настоящее время на Украине используется несколько тысяч таких терминалов от Eutelsat. Бернеке отметила, что для достижения этой цели потребуется несколько месяцев, передает ТАСС.

    В интервью Бернеке подчеркнула, что Eutelsat не занимается производством терминалов самостоятельно, а сотрудничает с третьими компаниями для их изготовления. Ведутся переговоры с поставщиками о возможности поставки как стандартных, так и военных терминалов на Украину.

    По словам Бернеке, увеличение числа терминалов до 40 тыс. позволит заменить существующие системы Starlink. Это решение продиктовано необходимостью укрепления связи в регионе. Eutelsat надеется реализовать этот план в кратчайшие сроки, несмотря на сложный процесс поставки и производственные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что Россия одержит победу после отказа от помощи Украине. Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине, что может повлиять на связь и коммуникации. Украина готовит замену Starlink, чтобы обеспечить стабильность своей телекоммуникационной инфраструктуры.

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    6 марта 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил способности Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой

    Эксперт Анпилогов: Франция с ядерным оружием похожа на слепого безрогого носорога

    Эксперт оценил способности Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Эммануэля Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС выглядит как авантюра. У Парижа нет ни технических, ни технологических, ни военных возможностей, чтобы реализовать задуманное, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «На фоне фиаско неоколониальной политики Парижа в Центральной Африке заявления Эммануэля Макрона о перспективах ввода «миротворческих сил» на Украину и необходимости растягивания французского «ядерного зонтика» на Европу выглядит авантюрой», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что в отличие от Британии, которая координирует усилия в ядерной сфере с США, Франция автономна. Но система сдерживания у республики далеко не полная. «Так, у французов есть свои носители ЯО. Среди них – в частности, подводные лодки. Правда, на боевом дежурстве находится всего одна. Представьте: ее засекут, уничтожат, и у Франции мгновенно появляется «дырка» в «зонтике», – рассуждает собеседник.

    «У Парижа также есть три эскадрильи: одна – техническая и две – боевые. Они снабжены истребителями Dassault Rafale, на которых стоят крылатые сверхзвуковые ракеты ASMP. Самая старая из них – это разработка 1980-х годов, но дважды модернизированная. Дальность ракет составляет от 300 до 500 километров», – указал эксперт и назвал это «классическим тактическим ядерным оружием».

    При этом у Франции нет собственной системы предупреждения о ракетной опасности, продолжил аналитик. «Речь идет о радарах, которые могли бы зафиксировать пуск баллистических ракет. А их наличие является обязательным условием для нанесения ответного или ответно-встречного удара», – пояснил Анпилогов.

    Он отметил, что единственный на континенте радар расположен в Британии, но он не европейский, а американский и входит в общую систему раннего предупреждения стран НАТО. «Фактически Париж лишен глаз», – подчеркнул собеседник. Наконец, «вишенкой на торте» является отсутствие у французов систем противоракетной обороны.

    «ЕвроПРО – комплексы, развернутые в Восточной Европе, – это собственность США. Установки и оборудование произведены компанией Lockheed Martin и обсуживается американскими специалистами», – напомнил эксперт. Он иронично назвал Францию «слепым безрогим носорогом».

    Залатать эти «дыры» у Пятой республики сейчас нет ни ресурсов, ни времени. «Во-первых, речь пойдет о десятках миллиардов долларов, которые придется выделять в ущерб социальной сферы, и десятилетиях. Если Париж хочет в одиночку восполнить пробелы, то задача представляется из области фантастики», – считает Анпилогов.

    Пока же для самой Франции недостаточен собственный зонтик. «Он опирается во многом на те структуры, которые предоставляют Штаты. Да, теоретически, растягивать его можно до бесконечности на весь континент. Но это будут абсолютно демонстративные усилия, которые приведут не к поднятию уровня безопасности, а, наоборот, сделают Европу более уязвимой», – детализировал спикер.

    Тем не менее, для Москвы идеи распространения «ядерного зонтика» в Европе несут определенную угрозу. «Речь идет о ядерных бомбах, которые могут быть использованы нашими оппонентами, например, против той же Калининградской области», – уточнил собеседник.

    Он объясняет: проблема тактического ядерного оружия заключается в том, что его носителями являются обычные истребители-бомбардировщики. «Отличить, летит ли машина с обычными ракетами или с ядерным оснащением – крайне затруднительно. Поэтому если, скажем, в Германии будет размещена такая техника, это станет фактором дестабилизации», – заключил Анпилогов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. «Мы вступаем в новую эпоху», – заявил он, отметив, что Россия якобы стала «угрозой» для Парижа и Европы в целом.

    Международная обстановка, по оценке французского лидера, также осложнена тем, что США изменили позицию в отношении Украины и намерены ввести таможенные тарифы против Европы. «Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием», – считает Макрон.

    Политик уточнил, что Париж будет увеличивать расходы на вооружение, и весь Старый свет, как полагает он, должен бросить силы на укрепление обороны. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что это окажется не так», – заявил президент.

    На этом фоне он сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. При этом он подчеркнул: «решение [о применении ЯО] всегда было и будет в руках французского президента». По словам Макрона, дискуссия станет ответом на исторический призыв будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.

    Ранее газета The Telegraph сообщала, что республика может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отмечало, что французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

    Франция – одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя выступление французского лидера, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию: «Он (посол) намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить». Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?»

    Захарова также с иронией отметила, что выступление Макрона получилось «по-настоящему весенним». Она обратила внимание на слова политика о «самой мощной» армии в Европе и заметила, что Владимир Зеленский с этим бы не согласился. «Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», – написала представитель МИД в Telegram-канале.

    Напомним, на этой неделе США приостановили военную помощь Киеву на фоне эскалации в отношениях между Дональдом Трампом и Зеленским. Между тем Британия и Франция решили представить президенту США коалицию «Европа плюс» – в нее войдут европейские страны, готовые и дальше оказывать поддержку Украине. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

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    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

    Коментарии (13)
    6 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Франция заявила о передаче собственных разведданных Украине
    Франция заявила о передаче собственных разведданных Украине
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине, о чем сообщил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню, подчеркнув, что страна обладает собственными возможностями в этой сфере.

    Франция продолжает делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщает ТАСС.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил эту информацию в интервью радиостанции France Inter. Он подчеркнул, что Франция имеет собственные разведывательные возможности и активно использует их для поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о победе России после отказа Конгресса поддерживать Украину финансово и военно. Страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными, что ухудшило сотрудничество внутри альянса. ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной, что стало еще одним шагом к снижению поддержки Киева со стороны Запада.

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    6 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского «на поклон» в Вашингтон

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    По его словам, Макрон и Стармер предложили приостановить боевые действия на Украине на месяц, чтобы согласовать условия мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины, согласование условий станет затруднительным, так как «создаются факты на земле».

    Он также подчеркнул, что Макрон периодически заявляет о намерении позвонить Владимиру Путину, однако не делает этого, хотя Москва открыта к контактам с Западом.

    Также Лавров выразил мнение, что западные лидеры, включая Макрона и Стармера, давно пренебрегли дипломатическим этикетом по украинскому вопросу.

    По его словам, они собираются представить свои решения Зеленскому и затем согласовать их с президентом США, чтобы предъявить их Путину, что не соответствует правилам дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

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    6 марта 2025, 11:21 • Новости дня
    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад

    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад

    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США инициировал массовый кризис безопасности, отозвав поддержку США Украины, чтобы обнажить потенциально гибельные трещины в единстве стран Евросоюза и переделать ЕС на свой лад, пишет Politico.

    Президент США намерен изменить Европейский союз, используя сложившуюся кризисную ситуацию в регионе. Его прошлые попытки ослабить ЕС в результате торговой войны оказались неэффективными, и теперь, воспользовавшись выходом США из поддержки Украины, он акцентирует внимание на разногласиях внутри блока, пишет Politico.

    Издание отмечает, что в его втором сроке администрация Трампа активно игнорирует Брюссель, демонстрируя предпочтение двусторонним отношениям с национальными лидерами: французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

    Разногласия среди стран ЕС становятся более очевидными на фоне кризиса на Украине. Президент США использует их для раскола блока и ослабления его влияния, пишет издание. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта пытаются справиться с этой новой реальностью, которая требует гибкости и адаптации.

    Тем не менее, несмотря на усилия по дестабилизации, представители ЕС уверены в способности блока противостоять давлению.

    Наиболее пессимистично настроенные наблюдатели в Европе заявили, что администрация США одержима продвижением популистских националистических сил в Европе, чтобы помочь разрушить ЕС и вернуть его в гораздо более свободную конфедерацию стран, каждая из которых была бы в большей степени обязана Соединенным Штатам – или, возможно, России.

    Политические разногласия между США и ЕС обостряются не только в экономической, но и в политической сфере. Визиты европейских лидеров в Вашингтон, как, например, поездка комиссара по торговле Мароша Шефчовича, не оправдали ожиданий, и США намерены ввести 25-процентную пошлину на все импортируемые из ЕС товары.

    Отмечается, что в этот срок Трамп, похоже, не в настроении взаимодействовать с чиновниками ЕС. Из всех лидеров ЕС только премьер-министр Италии Джорджия Мелони и Виктор Орбан из Венгрии получили официальное приглашение на инаугурацию, как и другие крайне правые европейские политики, которые собрались в Капитолии на это мероприятие.

    Хотя фон дер Ляйен встречалась с Вэнсом, который неоднократно вызывал возмущение Европы, в Мюнхене, ни она, ни Коста не добились личной встречи с американским лидером с момента его инаугурации.

    Там, где администрация президента США видит потенциальную слабость, например, в готовности ЕС полностью обеспечить соблюдение своих собственных законов против интересов США, она изо всех сил пытается «разоблачить блеф Европы», игнорируя эти законы.

    «Что мы видим в Вэнсе и в части больших технологий… так это то, что существует идеологическая программа, и здесь мы также можем увидеть желание ослабить Европейский Союз как потенциальную державу», – заявил Стрюе де Свиланд из Калифорнийского университета в Лувене.

    В эту новую эпоху силовой политики чиновники ЕС, контролирующие деньги и жесткую политику, будут жить гораздо лучше, чем другие, чья роль менее четко определена, заявили эксперты издания.

    Фон дер Ляйен, чья комиссия распоряжается огромным бюджетом ЕС и контролирует торговлю, а также антимонопольную политику, скорее всего, заставит с ней считаться, нравится президенту США это или нет.

    Когда Вашингтон начнет торговую войну, именно влиятельные люди в Брюсселе будут устанавливать тарифы на американский бурбон, джинсы и мотоциклы. И именно ЕК может наложить на американских технологических гигантов многомиллиардные штрафы за нарушение конкуренции, сообщается в публикации, отмечает издание.

    Чиновникам ЕС с менее ощутимой властью, таким как президент ЕС Коста или главный дипломат ЕС Кая Каллас, придется бороться за значимость в условиях конкуренции между ними за усиление собственного влияния.

    В тех областях, где ЕС не желает полностью использовать свои полномочия, например, в применении определенных технологических правил, вероятно тихое отступление, подчеркивают источники.

    «Мы продолжаем слышать, что ЕС не имеет влияния, что мы значим меньше, чем ничего. Но если Трамп и Путин найдут общий язык, назвав нас своим врагом, то, вероятно, это потому, что в конце концов мы действительно что-то значим», – заявил представитель ЕС.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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    7 марта 2025, 03:26 • Новости дня
    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины

    Орбан отверг слова главы Евросовета об изоляции Венгрии и заявил об изоляции самого ЕС

    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Венгрия «изолирована внутри ЕС». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    Кошта подтвердил, что Венгрия заблокировала решение саммита по Украине. Он выразил уверенность, что Брюссель преодолеет это сопротивление. «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем 1», – приводит его слова ТАСС.

    «Думаю, это более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», – заявил в ответ Орбан. По его словам, «если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», передает РИА «Новости».

    Орбан также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон не будет защищать страны НАТО, не выполняющие обязательств по оборонным расходам. Он согласился с тем, что «придется тратить больше» на собственную оборону.

    «Нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме», – сказал Орбан в эфире М1.

    Он отметил, что «украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится», а «все три пакета – это уже слишком много».

    Венгрия, по его словам, намерена провести опрос населения о вступлении Украины в ЕС, считая, что сначала необходимо решить этот вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 из 27 стран Евросоюза поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги. Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

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    7 марта 2025, 03:58 • Новости дня
    Словакия не захотела идти под «ядерный зонтик» Франции

    Фицо выступил против «ядерного зонтика» Франции над Словакией

    Словакия не захотела идти под «ядерный зонтик» Франции
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на предложение Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой.

    «Я не хочу, чтобы Словакия была частью «ядерного зонтика» Франции, не хочу», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Он пояснил, что в таком случае использование ядерного оружия будет зависеть от воли Парижа. Фицо подчеркнул, что не может поддержать такое решение.

    Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе».


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    6 марта 2025, 22:54 • Новости дня
    Расширение помощи Украине поддержали 26 из 27 стран ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, одобрить данные шаги отказалась Венгрия, сообщил европейский источник.

    Источник ТАСС указал, что «Венгрия пока воздержалась». Однако отмечается, что дискуссия не завершена.

    Напомним, на саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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    6 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Дуда предложил ЕС направить полицейских и саперов на Украину

    Дуда рекомендовал Европе отправить на Украину полицейских и саперов после боев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

    Дуда предложил европейским странам отправить полицейских и саперов на Украину по окончании боевых действий, подчеркнув, что такое решение будет более гибким и эффективным, чем привлечение миротворцев, передает ТАСС.

    Дуда считает, что европейский полицейский контингент, состоящий из саперов и полицейских, будет следить за безопасностью и порядком, что позволит более успешно ликвидировать последствия боевых действий на Украине. Польский лидер выразил уверенность, что такая мера поможет Киеву восстановить мир и стабильность на своей территории.

    Тем не менее Дуда не исключает возможность отправки миротворцев на Украину, но только при условии согласия Москвы и Киева и под мандатом Совбеза ООН.

    «Может случиться так, что на линии разграничения будут необходимы миротворческие силы», – отметил он, добавив, что в таком случае может быть достигнуто согласие обеих сторон на участие сил ООН.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине.

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.

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