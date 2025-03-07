Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
Минобороны сообщило о сбитии 39 украинских БПЛА за ночь
Минобороны: ПВО сбили 39 украинских дронов в пяти регионах и двух морях
Российские ПВО уничтожили тридцать девять украинских дронов над пятью регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. О действиях ПВО сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники были сбиты над пятью регионами страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей.
Министерство обороны конкретизировало, что из 39 уничтоженных аппаратов 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря. Также семь беспилотников перехватили над Курской областью, три – над Азовским морем, а по одному – над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО успешно отразили ночную атаку украинских дронов в Ростовской области, а также предотвратили атаку беспилотников на Севастополь. Сообщалось, что российская ПВО сбила БПЛА над акваторией Азовского моря.