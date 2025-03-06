В Приморье утвердили обвинение в отношении банды «Алексеевские»

Организаторы и участники банды «Алексеевские» обвиняются в убийствах и вымогательствах

Tекст: Максим Попов

Сообщается, что заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя банды и трех ее участников, а также трех человек, не входящих в состав группы. Дело направляется в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, передает РИА Новости.

Следствие установило, что с 2002 по 2023 год вооруженная банда во главе с Алексеем Алексеенковым занималась разрешением конфликтов с применением насилия, убийствами и уничтожением чужого имущества. В числе преступлений банды – убийства двух жителей Владивостока в 2003 и 2005 годах, а также попытка убийства в 2010 году.

В 2021 году члены банды сожгли Mersedes местной жительницы, что привело к ущербу в 2,5 млн рублей. Конфликт возник из-за дорожного инцидента между женщиной и организатором банды.

С ноября по декабрь 2022 года руководитель банды и его сообщник пытались вымогать объекты недвижимости на 350 млн рублей, но были задержаны. В том же году участники банды напали на инженера компании, требуя имущество на 42 млн рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест для конфискации, его стоимость превышает 7,2 млн рублей.