Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Польский генерал заявил, что без США оружия Украине хватит на два месяца
Польский генерал заявил о двухмесячном запасе оружия Украины без помощи США
Советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.
Запасов вооружений Украине хватит на два месяца без возобновления американской помощи, передает ТАСС. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Polsat советник министра национальной обороны Польши генерал Мечислав Бенек. Он отметил, что у Украины есть запасы, однако они ограничены.
Генерал Бенек также заявил, что «самая слабая часть в этих запасах – это ракеты противовоздушной системы Patriot».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поручил выяснить статус военной помощи Соединенных Штатов Украине. Анджей Дуда заявил, что решение Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву является частью переговорной тактики по урегулированию конфликта. В Киеве сообщили, что приостановка военной помощи Соединенных Штатов грозит Украине потерей территорий.