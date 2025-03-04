Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
В Киеве заявили, что приостановка военной помощи США грозит Украине потерей территорий
В случае продолжительного прекращения американской военной помощи Украина может столкнуться с потерей контроля над новыми территориями, считает высокопоставленный украинский чиновник, об этом пишет Politico.
Украинский чиновник выразил обеспокоенность по поводу приостановки военной помощи от США, передает «Газета.Ru». Он заявил: «Во-первых, текущая остановка оставляет надежду на возобновление, поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно».
Однако чиновник подчеркнул, что дальнейшее отсутствие военной поддержки от США может привести к серьезным последствиям для Украины. Он отметил, что приостановка помощи может стоить Украине потери новых территорий, что является значительным риском для страны.
Это заявление последовало на фоне обсуждений в США о возможности сокращения или временного прекращения военной помощи Украине, что вызвало беспокойство и напряженность среди украинских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.