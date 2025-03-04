Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву

Президент Польши назвал решение Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом

Tекст: Максим Попов

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия Киеву является элементом его переговорной тактики, сообщает ТАСС. Дуда высказал свое мнение на пресс-конференции для польских СМИ в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

Глава польского государства отметил, что спокойно воспринимает ситуацию и уверен в скором возвращении украинской стороны за стол переговоров с Белым домом. «Я считаю, что это элемент переговорной тактики Трампа», – заявил Дуда, добавив, что будущие переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны увенчаться прочным миром.

Польский лидер вновь подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого мира в регионе. Он выразил надежду на успешное проведение будущих переговоров, которые, по его мнению, станут ключевым шагом к урегулированию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.