Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву
Президент Польши назвал решение Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом
Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву является частью переговорной тактики по урегулированию конфликта.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия Киеву является элементом его переговорной тактики, сообщает ТАСС. Дуда высказал свое мнение на пресс-конференции для польских СМИ в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.
Глава польского государства отметил, что спокойно воспринимает ситуацию и уверен в скором возвращении украинской стороны за стол переговоров с Белым домом. «Я считаю, что это элемент переговорной тактики Трампа», – заявил Дуда, добавив, что будущие переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны увенчаться прочным миром.
Польский лидер вновь подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого мира в регионе. Он выразил надежду на успешное проведение будущих переговоров, которые, по его мнению, станут ключевым шагом к урегулированию конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.