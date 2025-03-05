Зеленский поручил выяснить статус военной помощи США

Зеленский поручил Умерову запросить статус военной помощи США

Tекст: Максим Попов

Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами, чтобы получить официальную информацию о статусе военной помощи, передает РИА «Новости». Это решение принято на фоне сообщений о том, что помощь от США приостановлена,

«Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию», – заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Киева важны партнерские отношения с Америкой, чтобы достигнуть реального окончания войны. Он выразил благодарность США за оказанную помощь, но добавил, что Украина и Америка заслуживают взаимоуважительного диалога и четких позиций. Он также выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме вместо запланированных переговоров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.