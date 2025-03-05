Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Зеленский поручил выяснить статус военной помощи США
Зеленский поручил Умерову запросить статус военной помощи США
Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам и министру обороны Рустему Умерову связаться с США для получения официальной информации о приостановке военной помощи и подчеркнул важность партнерских отношений с Вашингтоном.
Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами, чтобы получить официальную информацию о статусе военной помощи, передает РИА «Новости». Это решение принято на фоне сообщений о том, что помощь от США приостановлена,
«Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию», – заявил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что для Киева важны партнерские отношения с Америкой, чтобы достигнуть реального окончания войны. Он выразил благодарность США за оказанную помощь, но добавил, что Украина и Америка заслуживают взаимоуважительного диалога и четких позиций. Он также выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме вместо запланированных переговоров.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.