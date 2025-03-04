Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Российские граждане не пострадали в инциденте в Мангейме
Российское консульство в Бонне подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Мангейме
Генконсульство России в Бонне подтвердило, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Мангейме российские граждане не пострадали.
Генконсульство России в Бонне сообщило, что среди пострадавших в инциденте в Мангейме нет граждан России, передает ТАСС.
В сообщении говорится: «В отношении инцидента, произошедшего 3 марта около 12:00 (14:00 мск) в центре Мангейма, мы получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших на данный момент нет россиян».
Напомним, 3 марта в немецком городе Мангейме в западной части страны автомобиль наехал на группу людей, погибло по меньшей мере два человека. Впоследствии немецкая прокуратура сообщила о психическом расстройстве у подозреваемого в совершении наезда на толпу людей.