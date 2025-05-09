Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Путин назвал единство России опорой для стратегических целей
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что национальное единство важно для успешного развития страны и достижения ключевых стратегических задач.
Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве, обратил внимание на важность национального единства как основы для успешной деятельности страны в различных сферах, передает ТАСС.
Глава государства заявил: «Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания».
Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты. Он назвал День Победы самым главным праздником России.