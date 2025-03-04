Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
В Тбилиси назвали «клоунадой» лишение Каладзе звания мастера спорта Украины
Лишение мэра Тбилиси, генсека правящей «Грузинской мечты» Кахи Каладзе присвоенного бывшему футболисту киевского «Динамо» в 1999 году звания мастера спорта Украины международного класса вызвало недовольные и насмешливые отклики в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат парламента от «Грузинской мечты», олимпийский чемпион по вольной борьбе Гено Петриашвили назвал решение министерства молодежи и спорта Украины о лишении спортивного звания грузинского политика «удивительным».
По его словам, «Украина в такой сложной ситуации и находит время для таких недружественных шагов».
«Каха Каладзе – легенда спорта, великий футболист и хороший человек, – сказал Гено Петриашвили. – Решение украинского правительства вызывает сожаление».
Каладзе – единственный футболист постсоветского пространства, который дважды выигрывал Лигу чемпионов – в составе «Милана».
В защиту Каладзе с критикой Украины выступили и пользователи социальных сетей в Грузии.
«Скоро сама Украина прекратит свое существование как государство, кому нужны ее титулы?!»; «Положение Украины ужасное, и она находит время для нас, это удивительно»; «Очередная клоунада Зеленского»; «Каладзе так нервничает после этого решения, что покончит с собой», – пишут они.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против руководителей Грузии, которая не открыла «второй фронт» против России. Под санкции попал и Каха Каладзе. После того, как его бывший партнер по «Милану» Андрей Шевченко поддержал это решение Зеленского и сказал, что «Каладзе для меня не существует», мэр Тбилиси заявил, что «врагу не пожелаешь того положения, в какое попала Украина. Страна истекает кровью, а Шевченко оплакивает ее».
«Как грузинский мужчина, исходя из наших традиций и культуры, я не буду входить в полемику с оплакивающим Шевченко. Это неприемлемо для меня», – сказал Каладзе.