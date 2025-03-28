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Туристы в Бангкоке продолжили плавать в бассейне при землетрясении
Во время землетрясения в Бангкоке туристы не покинули бассейн на крыше высотки, несмотря на ощутимые толчки и расплескивание воды.
Во время землетрясения, которое произошло в Бангкоке, туристы, находившиеся в бассейне на крыше высотки, не покинули его, несмотря на ощутимые толчки, сообщает канал «360».
Видео с отдыхающими людьми быстро распространилось в социальных сетях, вызвав интерес пользователей.
На кадрах видно, как из бассейна из-за сильных толчков начала расплескиваться вода. Однако это не испугало некоторых отдыхающих, и они продолжили плавать, игнорируя очевидную опасность.
Ранее в Бангкоке начали эвакуировать жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое достигло магнитуды 7,3 и произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури.
В Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.
В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме. Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.