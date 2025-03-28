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Полиция обнаружила 22 горшка с коноплей у рэпера Obe1Kanobe
В квартире у жителя Московской области обнаружили 22 горшка с коноплей и оборудование для ее выращивания, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о рэпере Obe1Kanobe.
В подмосковном поселке Совхоз имени Ленина полиция задержала местного жителя за незаконный оборот наркотиков, сообщила Петрова, передает ТАСС.
В его арендованной квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельный парник, оборудованный для выращивания конопли.
Рэпер закупил специальное оборудование, семена и удобрения для создания условий, необходимых для культивации наркосодержащих растений. В квартире были найдены 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы и лампы освещения.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения – конопли. Оставшуюся часть изъятых веществ направили на экспертизу.
Источник агентства уточнил, что речь идет о рэпере Obe1Kanobe. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков с целью сбыта».
Ранее начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса Свердловской области Игоря Крупского заключили под стражу по делу о выращивании конопли.